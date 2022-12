Live-Blog zum Coronavirus in BW: Ärzte plädieren für freiwilliges Maske tragen

5:51 Uhr Corona in Zahlen

15:12 Uhr Lauterbach gegen Ende aller Maßnahmen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) lehnt ein sofortiges Ende aller Corona-Maßnahmen ab. Auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes teilte er mit: "Die Kliniken sind voll, das Personal überlastet, die Übersterblichkeit ist hoch, und der Winter ist noch nicht zu Ende. Ein sofortiges Beenden aller Maßnahmen wäre leichtsinnig und wird auch von Christian Drosten nicht gefordert." Der Virologe Christian Drosten hatte im Interview mit dem Tagesspiegel gesagt, dass Deutschland in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-Cov-2 erlebe und die Pandemie nach seiner Einschätzung damit vorbei sei. Justizminister Marco Buschmann (FDP) hat sich daraufhin über Twitter für die Abschaffung der Maskenpflicht und anderer Maßnahmen ausgesprochen. Auch die Unions-Bundestagsfraktion ist für das Ende der Corona-Regeln.

13:06 Uhr Auch Virologe Martin Stürmer hält Pandemie für beendet Auch der Virologe Martin Stürmer sieht den Übergang von der Pandemie in die Endemie erreicht. Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, erklärte am Montag im "Tagesspiegel", er halte die Corona-Pandemie für beendet: "Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2." Dem stimmt Stürmer zu, er weist aber darauf hin, dass Corona in den nächsten Jahren noch Teil des Alltags bleiben werde, vor allem in den Wintermonaten. Die Empfehlung, weiterhin eine Maske zu tragen, vor allem mit Erkältungssymptomen, hält er für sinnvoller als eine Maskenpflicht. Im November sagte Stürmer, die endemische Phase sei noch nicht erreicht. Eineinhalb Monate später sei nun aber ein anderer Punkt erreicht:

10:36 Uhr Tübinger Pandemiebeauftragte blickt optimistisch auf 2023 Die Tübinger Ärztin Lisa Federle zeigt sich im Hinblick auf das Coronavirus im kommenden Jahr zuversichtlich. Auf Anfrage des SWR verwies die Pandemiebeauftragte des Kreises Tübingen auf eine hohe Grundimmunisierung, die inzwischen entstanden sei. Einige Unwägbarkeiten bleiben ihrer Meinung nach aber noch - ebenso wie noch Daten fehlen. Tübingen Pandemiebeauftragte gibt vorsichtige Entwarnung Corona 2023: Tübinger Ärztin Lisa Federle ist optimistisch Nach fast drei Jahren Coronapandemie blickt die Tübinger Ärztin Lisa Federle wieder optimistischer in die Zukunft. 9:00 Uhr SWR4 BW am Vormittag SWR4 Baden-Württemberg

8:54 Uhr Ärzte plädieren für freiwilliges Masketragen Trotz der zu Ende gehenden Corona-Pandemie appellieren Ärztevertreter an die Bevölkerung, weiterhin Schutzmaßnahmen beizubehalten. "Ist es nicht klug, dass Menschen - auch für die Zukunft -, die Infekte haben, welcher Art auch immer, und die dann ansteckend sind, sich ein paar Tage lang isolieren, zurücknehmen, mit ein bisschen Umsicht und Nachsicht darüber nachdenken, inwieweit sie sich in Menschenansammlungen begeben?", sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, am Vormittag im "Deutschlandfunk". Er stellte allerdings infrage, "inwieweit wir noch rechtliche Maßnahmen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes brauchen". Wie zuvor Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité, sieht auch Reinhardt die Corona-Pandemie an ihrem Ende. "Wir werden nicht eine solche Dynamik von Infektionen haben, wie wir sie eben in den letzten zweieinhalb Jahren haben beobachten können", sagte Reinhardt. "Aber wir werden immer wieder auch kleinere Wellen natürlich beobachten im Rahmen von saisonalen Veränderungen", ergänzte er.

6:40 Uhr Grünen-Gesundheitsexperte: China-Welle kommt nicht nach Deutschland Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen tritt Befürchtungen entgegen, dass die aktuelle Corona-Welle in China nach Deutschland überschwappen könnte. "Deutschland ist hinsichtlich des Coronavirus auch dank der nochmals angepassten Impfstoffe und vielen Auffrischimpfungen heute viel besser auf den Winter vorbereitet als in den vergangenen zwei Jahren. Das hilft uns auch mit Blick auf die Situation in China", sagte Dahmen der "Rheinischen Post". Er sieht einen "guten Grund zur Hoffnung, dass es dank der Impfung zumindest mit Corona mit dem Ende des Winters in Deutschland vorerst auch vorbei sein dürfte". In China zeige sich dagegen, dass der Kampf gegen Corona mit Schutzmaßnahmen allein nicht zu gewinnen sei. "Ohne die Impfung hätten wir auch in Deutschland inzwischen wahrscheinlich über eine Million Tote zu beklagen", sagte Dahmen.

6:21 Uhr Landesbank-Chefökonom fordert weniger Rufe nach dem Staat Dass der Staat zuletzt mit Milliardenpaketen in der Krise geholfen hat, war aus Sicht des Chefökonomen der größten deutschen Landesbank richtig - er mahnt aber ein Umdenken an. "Es kann nicht sein, dass jeder immer für alle Unbill, die ihm widerfährt, nach dem Staat ruft und sagt: Jetzt brauche ich aber auch was", sagte Moritz Kraemer, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Das Kurzarbeitergeld beispielsweise habe in der Corona-Krise Massenarbeitslosigkeit wie etwa in den USA verhindert. "Aber wir müssen natürlich auch wieder auf die Eigenverantwortung pochen." In der Corona-Pandemie und der Energiekrise hatte der Staat Unternehmen sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern mit Hunderten Milliarden Euro unter die Arme gegriffen. Generell habe Deutschland diesen Spielraum und sei nicht überschuldet, sagte Kraemer. "Das lag auch daran, dass man die guten Jahre als gute Jahre erkannt hat und die Schuldenquote zurückgefahren hat." Wichtig sei, künftig weiteres Wachstum zu erzeugen, um den Schuldendienst sicher zu tilgen. "Das ist derzeit nicht die Gefahr in Deutschland und deswegen können wir auch diese großen Pakete schnüren."

3:51 Uhr RKI verzeichnet wegen unvollständiger Daten nur zwölf Neuinfektionen In Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Corona-Virus um 12 auf über 37,2 Millionen. Zum Vergleich: Am Dienstag vor einer Woche verzeichnete das RKI noch über 55.000 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 187,8. Das RKI meldet keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Nach den Weihnachtsfeiertagen werden weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet und an das RKI übermittelt. Die gemeldeten Daten sind daher unvollständig.

3:13 Uhr Göring-Eckardt räumt Fehler in Corona-Politik ein Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt hat Fehler bei der Corona-Politik eingeräumt. "Das Problem war, dass es eine Impfpflicht für Pflegepersonal gab, aber nicht wie verabredet eine allgemeine Impfpflicht", sagte die stellvertretende Bundestagspräsidentin dem Nachrichtenportal "t-online": "Das war ein Fehler. Ich verstehe alle, die das als ungerecht empfanden." Sie finde auch, dass über Impfschäden gesprochen werden müsse: "Es gibt diese Fälle", so Göring-Eckardt. Unterm Strich bleibe aber: "Die Impfung hat uns aus der Pandemie herausgeführt." Generell verteidigte Göring-Eckardt die Corona-Politik: "Die Pandemie war eine extrem schwierige Zeit. Ich kann für mich und für alle, die in der Spitzenpolitik in dieser Phase Verantwortung trugen, sagen: Wir haben immer danach geschaut, was das Beste und das Sinnvollste für die Menschen ist."

2:09 Uhr FDP- und Grünen-Politiker: Unterschiedliche Schwerpunkte bei weiterem Umgang mit Corona Politiker der Koalitionsparteien Grüne und FDP setzen im weiteren Umgang mit dem Coronavirus auf unterschiedliche Wege. Bis zum Frühjahr sollte man aus Sicht des Grünen-Gesundheitspolitikers Janosch Dahmen, wegen der aktuell noch starken Verbreitung des Virus, damit einhergehenden Personalausfällen und der Belastung des Gesundheitswesens, "weiter rücksichtsvoll sein und in Innenräumen Maske tragen, Händehygiene einhalten und auf regelmäßig Lüften achten". Das sagte Dahmen dem "Tagesspiegel". Zurzeit spräche aber vieles dafür, dass sich das Coronavirus kaum noch verändert und seine zurzeit noch starke Verbreitung mit dem Ende dieses Winters endlich deutlich zurückgehen wird, so der Grünen-Politiker. Angesichts von Äußerungen des Virologen Christian Drosten, der die Pandemie als "vorbei" bezeichnet hatte, sieht der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hingegen keinen Grund mehr für Corona-Schutzmaßnahmen. Mit dieser Erklärung von Drosten werde "jeglicher Grundrechtseinschränkung zur Eindämmung des Coronavirus die Grundlage entzogen", sagte Kubicki dem "Tagesspiegel".

20:02 Uhr China hebt Quarantäne-Pflicht für Einreisende auf Bei der Einreise nach China gilt ab dem 8. Januar keine Quarantäne-Pflicht mehr. Reisende müssen dann nur noch einen höchstens 48 Stunden alten negativen Coronatest vorlegen, wie die Nationale Gesundheitskommission mitteilte. Die Ankündigung dürfte von der Bevölkerung mit großer Begeisterung aufgenommen werden, da Heimatbesuche von im Ausland lebenden Chinesen während der Pandemie kaum möglich waren.

15:57 Uhr Bundesjustizminister fordert Ende aller Corona-Maßnahmen Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat nach Äußerungen des Virologen Christian Drosten über ein Ende der Corona-Pandemie für ein Auslaufen aller Schutzmaßnahmen plädiert. Er twitterte am Montag: "Als politische Konsequenz sollten wir die letzten Corona-Schutzmaßnahmen beenden." Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch teilte auf Twitter einen Bericht zu dem Interview mit Drosten und überschrieb dies mit "Weihnachtsbotschaft vom Papst". Drosten hatte dem "Tagesspiegel" gesagt, Deutschland erlebe in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2, "nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei". Christian #Drosten gehörte in der #Pandemie zu den vorsichtigsten Wissenschaftlern. Nun lautet sein Befund: Die Pandemie ist vorbei. Wir sind im endemischen Zustand. Als politische Konsequenz sollten wir die letzten #Corona-Schutzmaßnahmen beenden. https://t.co/durwvXxUag

13:51 Uhr Drosten hält Pandemie für beendet Die Corona-Pandemie ist nach Ansicht des Virologen Christian Drosten vorbei. "Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei", sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe). Die Immunität in der Bevölkerung werde nach diesem Winter so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne. Als einzige Einschränkung nannte der Virologe die Entstehung weiterer Varianten des Virus. "Aber auch das erwarte ich im Moment nicht mehr." Auch andere Fachleute wie der Intensivmediziner Christian Karagiannidis oder der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, hatten sich in den vergangenen Tagen und Monaten ähnlich geäußert. Drosten verteidigte die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus: "Hätte man gar nichts gemacht, dann wäre man in Deutschland in den Wellen bis zu Delta auf eine Million Tote oder mehr gekommen."

9:44 Uhr Hilfsorganisation: Mehr als 3.000 registrierte Fälle von häuslicher Gewalt Die Opferhilfsorganisation Weißer Ring verzeichnet im dritten Jahr der Corona-Pandemie weiterhin "sehr hohe Zahlen bei Fällen häuslicher Gewalt". Nach einem starken Anstieg von 2.390 Fällen im Jahr vor der Pandemie (2019) auf 2.914 Fälle im Jahr 2020 hat der Weiße Ring im laufenden Jahr schon mehr als 3.000 Fälle registriert, wie der Bundesvorsitzende Patrick Liesching, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz sagte. 2021 hatten sich in 2.799 Fällen Opfer häuslicher Gewalt an den Weißen Ring gewandt. "Häusliche Gewalt hat durch Corona mehr Aufmerksamkeit in den Medien bekommen, wahrscheinlich haben sich auch deshalb mehr Menschen an uns gewandt", sagte Liesching und rief zur Wachsamkeit auf. "Wir müssen wachsam und sensibel bleiben, auf Warnzeichen achten und handeln, damit so vielen Opfern wie möglich geholfen werden kann."

1:12 Uhr Intensivmediziner rechnet mit "Auslaufen" der Pandemie Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis geht von einem Ende der Corona-Pandemie nach diesem Winter aus. "Ich rechne fest damit, dass die Pandemie jetzt zunehmend ausläuft", sagte das Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Sicherlich werde noch die eine oder andere kleine Welle folgen. "Aber wir merken, dass die Immunitätslage der Bevölkerung solide ist und wir auf den Intensivstationen deutlich weniger Covid-Patienten haben." Dass sich in Deutschland noch einmal eine gefährliche Corona-Variante ausbreite, hält Karagiannidis für unwahrscheinlich.

8:00 Uhr Sport-Trend aus Corona-Zeit hält weiter an Der Sporttrend aus der Corona-Zeit sorgt aus Sicht des Handelsverbunds Intersport auch in der aktuellen Energiekrise für weiter hohe Kundennachfrage. Während Corona seien Sport und Gesundheit wieder mehr in den Fokus gerückt, sagte Intersport-Deutschland-Chef Alexander von Preen der Deutschen Presse-Agentur. "Die Menschen haben umgedacht in der Krise und investieren dort gerne, weil sie gemerkt haben: Es macht Sinn, sich fit zu halten. Sport ist systemrelevant." Aus diesen Gründen sei hier auch in der aktuellen Krise kaum Kaufzurückhaltung zu beobachten. Der Jogging-Trend etwa habe die Pandemie überdauert, sagte der fürs laufende Geschäft zuständige Intersport-Vorstand Frank Geisler. Dazu komme, dass Mannschaftssport nun wieder erlaubt sei. "Wir waren seit Jahren zum ersten Mal wieder mit Fußballschuhen ausverkauft. Da hat es vor der Pandemie ein riesiges Überangebot gegeben und aktuell sind wir froh über jeden Schuh, der geliefert wird." Heilbronn Weiter hohe Nachfrage Intersport: Trend zu mehr Sport hält auch nach der Pandemie an Während der Pandemie haben sich laut Handelsverbund Intersport viele Menschen stärker dem Sport zugewandt - etwa dem Joggen. Ein Trend, der offenbar anhält.

7:58 Uhr Mathematiker: Weihnachten wird Hochfest der Virenübertragung Der Stuttgarter Mathematiker Christian Hesse hat für Weihnachten ein Freudenfest für Viren prophezeit. Grund sei das derzeitige Nebeneinander von Corona, Influenza und dem RS-Virus. "Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Festtage, wo bundesweit viele Menschen in Innenräumen zum Feiern zusammenkommen, zu einem Superspreader-Ereignis für die RSV-Zahlen werden", sagte Hesse laut der Weihnachtsausgabe der "Augsburger Allgemeinen". Der Datenexperte an der Universität Stuttgart warnte angesichts der vergleichsweise niedrigen Corona-Zahlen vor Leichtsinn. "Wenn keine Vorkehrungen getroffen werden, ist es absehbar, dass viele Kinderkliniken den verstärkten Ansturm dann nicht mehr bewältigen können", sagte Hesse. Er riet dazu, für diese erwartbare Situation Notfallpläne zu erarbeiten.