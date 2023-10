Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

9:56 Uhr Deutsche bleiben Spar-Meister Auch wenn es vielleicht nicht jedem so vorkommt: Die Deutschen legen mehr zurück als die Menschen in anderen Industriestaaten. Das hat das Statistische Bundesamt festgestellt. Demnach legt jede Einwohnerin und jeder Einwohner im Schnitt 260 Euro pro Monat auf die Seite. Das sind mehr als elf Prozent ihres Einkommens. Zum Vergleich: Nur in der Schweiz und den Niederlanden wird mehr gespart. Sonst liegen die Quoten zum Beispiel in den USA, Japan und Italien zwischen zwei und fünf Prozent.

9:40 Uhr Unfälle führen zu langen Staus in BW Auf der A656 bei Heidelberg hat ein Unfall mit zwei Verletzten am Morgen zu erheblichen Problemen im Berufsverkehr geführt. Auch auf der B291, in der Nähe der Autobahn-Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim gab es einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Die B291 ist voll gesperrt. Es kommt auch zu Behinderungen auf der B39 zwischen Hockenheim und der Anschlussstelle der A6. Und auf der A8 stockt der Verkehr nach einem Unfall zwischen Kirchheim-Teck-West und dem Kreuz Stuttgart mittlerweile auf 20 Kilometern. Wir wünschen euch viel Geduld!

8:37 Uhr Biomüll-Kontrollen: Hunderte Tonnen stehengeblieben Im Kreis Böblingen ist der Biomüll im Rahmen einer bundesweiten Aktion einen Monat lang kontrolliert worden. Mehr als 1.700 Biomülltonnen blieben dabei stehen, weil Dinge darin waren, die nicht hinein gehörten. Laut dem Kreis wurde im Schnitt jede zwölfte Biotonne nicht geleert. Die meisten Bürger hätten verständnisvoll auf die Aktion reagiert, so das Landratsamt . Man wolle mit den Kontrollen auch nicht bestrafen, sondern aufklären. Denn nur aus sauberen Bioabfällen könne auch saubere Komposterde werden.

8:20 Uhr Skifahren ohne Schnee - Snowfarming heißt das neue Zauberwort Die Winter werden wärmer, der Schnee weniger, für viele Skiorte ist das ein großes Problem. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos rät deshalb zu "technischen Maßnahmen" wie dem sogenannten Snowfarming. Dabei wird der Schnee am Ende eines Winters über den Sommer hinweg gelagert. Für vier bis fünf Kilometer Loipe seien rund 15.000 Kubikmeter nötig, die am besten mit einer 30 bis 40 Zentimeter dicken Schicht aus Sägespänen und Holzschnitzen abgedeckt werden, erklärte Fabian Wolfsperger vom SLF der Deutschen Presse-Agentur. Sowohl am Gebirgspass Notschrei im Schwarzwald als auch in Oberhof im Thüringer Wald würden solche Schneedepots bereits angelegt. Ob der Wandel in den Skigebieten so lange aufzuhalten ist, ist allerdings fraglich. "Irgendwann wird es zu Ende sein, das ist ziemlich sicher", so Wolfsperger, "aber man kann den Übergang mit solchen Maßnahmen verträglich gestalten".

8:18 Uhr Neuigkeiten zum Fall Amani bei "Aktenzeichen XY" Zwei Jahre lang galt die inzwischen 18-jährige Amani aus Rechtenstein südwestlich von Ulm als vermisst - bis sie im August wieder auftauchte und sich bei ihrer Familie meldete. Die Polizei gab zu diesem Zeitpunkt keine genaueren Informationen oder Hintergründe zu dem Fall bekannt - auf Wunsch der Familie. Da keine Straftat vorliege, gebe es auch keine weiteren Ermittlungen, hieß es damals. Nun hat sich die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" erneut mit dem Fall beschäftigt. Amani habe sich vor zwei Jahren selbst entschlossen, ihre Familie zu verlassen. Sie sei mit dem Zug nach Frankreich gefahren, um dort - so die ZDF-Formulierung - im "allgemeinen Migrantenstrudel" unterzutauchen. Das Mädchen mit den syrischen Wurzeln habe gut zwei Jahre "unerkannt unter der Aufsicht des Jugendamtes in der Nähe von Paris" gelebt. Polizei, Amani und ihre Familie wollten sich dazu nicht äußern.

8:07 Uhr Neues Krankenhaus für die Ortenau Das neue Krankenhaus von Lahr soll an der B 415 nahe der Autobahn gebaut werden. Das hat der Gemeinderat gestern Abend beschlossen. Ein Neubau des Klinikums sei billiger als ein Umbau am alten Standort, hieß es zur Begründung. Neu bauen würde außerdem drei Jahre dauern, ein Umbau im laufenden Betrieb hingegen mindestens zehn Jahre. Das Krankenhaus soll 330 Betten haben. Heute befasst sich der Kreistag mit dem vorgeschlagenen Standort.

7:35 Uhr Erlenbach: Kaputte Wasserleitung repariert In Erlenbach im Landkreis Heilbronn soll bald wieder ganz normal das Wasser aus der Hauptleitung kommen. Die Bodensee-Wasserversorgung teilte mit, voraussichtlich bis Ende der Woche werde die Leitung wieder in das Netz eingebunden. Bis dahin solle sie unter anderem noch gespült werden. Rund 80.000 Menschen waren von einem Rohrbruch am vergangenen Dienstag betroffen. Das kaputte Rohr wurde inzwischen ausgetauscht. Bereits Anfang Oktober war es an der Hauptleitung zu einem Rohrbruch gekommen.

7:06 Uhr Die Lage auf den Straßen: Stau auf der A8 und der B10 Es wird voll auf den Straßen, besonders auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe müsst ihr viel Geduld mitbringen: An der Baustelle zwischen Stuttgart-Möhringen und dem Kreuz Stuttgart gibt es fünf Kilometer Stau, das kann bis zu 40 Minuten länger dauern. Außerdem staut es sich in Stuttgart auf der B10 zwischen dem Dreieck Neckarpark und dem Leuzetunnel nach einem Unfall.

6:55 Uhr Offenburg: Messehallen stehen für Geflüchtete bereit In Offenburg stehen ab heute zwei Messehallen als Notunterkunft für Geflüchtete bereit. Das Regierungspräsidium Freiburg hat sie eingerichtet. Bis zu 400 Menschen haben dort Platz. In der Halle Eins sind 200 Doppelstockbetten nebst Sichtschutz aufgebaut, die Betreuung übernimmt der Malteser Hilfsdienst. Darüber hinaus wird für Verpflegung, medizinische Versorgung und Sicherheit gesorgt. Sachspenden werden laut dem Präsidium nicht benötigt.

6:47 Uhr Champions-League-Erfahrung für Liga 3: SV Sandhausen setzt auf Jens Keller Den FC Schalke trainierte er bereits in der Champions League, beim VfB Stuttgart war nach wenigen Monaten als Trainer Schluss: Jetzt versucht sich Jens Keller erneut als Trainer in Baden-Württemberg und wird der neue Übungsleiter beim SV Sandhausen. Der Drittligist hatte sich erst am Wochenende von Danny Galm getrennt, steht mit 16 Punkten aktuell nur auf Platz 11 der Tabelle. Jens Keller sei "ein Trainer, der seine Qualität bei vorangegangenen Stationen bereits unter Beweis stellen konnte und auf umfangreiche Erfahrung in der Champions League sowie den zwei höchsten deutschen Spielklassen zurückgreifen kann", sagte Sportdirektor Matthias Imhof.

6:34 Uhr Rechte Hetze bei der Polizei - Verfahren noch offen Die Ermittlungen gegen Polizeibeamte in Baden-Württemberg wegen diverser Chatgruppen beschäftigen die Behörden nach wie vor. Bei der Ulmer Staatsanwaltschaft sind noch drei Verfahren anhängig, wie die Anklagebehörde mitteilte. Die Ermittlungen gegen vier Polizeibeamte seien aus Mangel an Tatnachweisen eingestellt worden. Vier Verfahren seien aus Zuständigkeitsgründen an andere Staatsanwaltschaften abgegeben worden. Ein Polizeibeamter sei durch das Amtsgericht Ulm rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Insgesamt richteten sich die Ermittlungen laut Anklagebehörde gegen 15 Polizeibeamte. Die Vorwürfe reichten von der Verbreitung von volksverhetzenden und gewaltverherrlichenden Inhalten über einen Messengerdienst bis zum Besitz von Kinderpornografie. Betroffen waren neben dem Polizeipräsidium Ulm auch Aalen, Reutlingen, Pforzheim und die Bereitschaftspolizei Göppingen.

6:18 Uhr Mehrere Tankstellen ausgeraubt: Polizei schnappt Verdächtigen Die Polizei hat in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) einen mutmaßlichen Tankstellenräuber festgenommen. Der 26-Jährige soll seit Ende September mehrere Tankstellen in den Landkreisen Rottweil und Freudenstadt sowie im Zollernalbkreis überfallen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern Abend mitteilten. Dabei soll der Mann insgesamt einen vierstelligen Betrag erbeutet haben. Beamte fanden in seinem Auto und in seiner Wohnung umfangreiche Beweismittel, heißt es in der Mitteilung. Der 26-Jährige sitzt nun in einer Untersuchungshaft.

6:34 Uhr Rechte Hetze bei der Polizei - Verfahren noch offen Die Ermittlungen gegen Polizeibeamte in Baden-Württemberg wegen diverser Chatgruppen beschäftigen die Behörden nach wie vor. Bei der Ulmer Staatsanwaltschaft sind noch drei Verfahren anhängig, wie die Anklagebehörde mitteilte. Die Ermittlungen gegen vier Polizeibeamte seien aus Mangel an Tatnachweisen eingestellt worden. Vier Verfahren seien aus Zuständigkeitsgründen an andere Staatsanwaltschaften abgegeben worden. Ein Polizeibeamter sei durch das Amtsgericht Ulm rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Insgesamt richteten sich die Ermittlungen laut Anklagebehörde gegen 15 Polizeibeamte. Die Vorwürfe reichten von der Verbreitung von volksverhetzenden und gewaltverherrlichenden Inhalten über einen Messengerdienst bis zum Besitz von Kinderpornografie. Betroffen waren neben dem Polizeipräsidium Ulm auch Aalen, Reutlingen, Pforzheim und die Bereitschaftspolizei Göppingen.

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) besucht heute das Deutsche Krebsforschungszentrum und das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg. Der Minister wird sich unter anderem über Anwendungen der Künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen informieren. In Bad Herrenalb (Kreis Calw) geht heute die Herbstsynode der Evangelischen Landeskirche in Baden weiter. Auf der Synode beschäftigen sich die 72 Delegierten unter anderem auch mit dem Doppelhaushalt 2024/25. Außerdem steht ein Veränderungsprozess der Landeskirche auf der Agenda, notwendig geworden unter anderem wegen des Schwunds von Kirchenmitgliedern und sinkender Kirchensteuereinnahmen. Der ehemalige Meister-Trainer des VfB Stuttgart, Christoph Daum, wird heute 70 Jahre alt. Er hatte die Schwaben 1992 zum Meistertitel geführt. "Christoph Daum war der beste Trainer, den ich je hatte", sagte Günther Schäfer, der unter Daum spielte, kürzlich im SWR. Für den Weltenbummler ist der VfB das Team der bisherigen Saison. "Der VfB spielt aktuell wie ein Meisterschafts-Kandidat. Das ist überragend. Ich hoffe, dass diese Spielweise möglichst lange beibehalten wird. Wenn am Ende ein internationaler Startplatz herauskommt, werden im Schwabenland alle überglücklich sein", so Daum im SWR.

6:08 Uhr Das Wetter: Am Dienstag ist von Sonne über Wolken bis Regen alles dabei Regen am Vormittag, der ein oder andere Sonnenstrahl am Nachmittag: Das Wetter in Baden-Württemberg zeigt sich heute eher von seiner launigen Seite. Die Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad. In den kommenden Tagen drohen weitere Regenschauer, dann in Kombination mit starkem Wind.

