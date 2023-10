Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

8:52 Uhr Sperrung der A7 nach Unfall Nach einem Unfall ist die A7 in Fahrtrichtung Kempten kurz nach der Anschlussstelle Aalen (Ostalbkreis) gesperrt worden. Heute Morgen sei es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem LKW gekommen, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Bergungsarbeiten werden den Angaben zufolge noch mehrere Stunden andauern. Die Unfallursache ist noch unklar.

7:57 Uhr Dachstuhlbrand verursacht 150.000 Euro Schaden Bei dem Brand des Dachstuhls eines Wohnhauses in Dettingen an der Erms (Landkreis Reutlingen) ist ein Schaden von mehr als 150.000 Euro entstanden. Die beiden Bewohner retteten sich in der vergangenen Nacht rechtzeitig ins Freie, wie die Polizei mitteilte. Demnach gab es keine Verletzten. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, bevor sie auf angrenzende Gebäude übergriffen. Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

7:48 Uhr Bürgerentscheid: Keine neuen Windräder in Waibstadt In Waibstadt im Rhein-Neckar-Kreis haben sich die Bürgerinnen und Bürger dagegen ausgesprochen, dass die Stadt Flächen für Windräder verpachtet. Bei einem Bürgerentscheid stimmte gestern die Mehrheit der Wähler mit "nein". Nur 46 Prozent der Anwohnerinnen und Anwohner, die sich an dem Bürgerentscheid beteiligten, waren dafür, dass die Stadt Flächen an einen Windkraftbetreiber verpachtet. Der wollte bis zu elf Windkraftanlagen auf den gemeindeeigenen Flächen "Großer Wald" und "Saugrund" aufstellen. Die Stadt sollte pro Anlage etwa 350.000 Euro Pacht pro Jahr bekommen - also bis zu 3,8 Millionen Euro. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 62 Prozent. Damit ist das Ergebnis des Bürgerentscheids bindend und der Bau von Windrädern in Waibstadt vorerst vom Tisch. Über dieses Thema berichtete SWR4 Baden-Württemberg in den Regionalnachrichten aus Mannheim um 7:30 Uhr.

7:07 Uhr Dritter Wasserrohrbruch im Kreis Heilbronn Im Kreis Heilbronn ist es in der Nacht auf Sonntag zum dritten Wasserrohrbruch innerhalb von zwei Wochen gekommen. Untergruppenbach, Abstatt und Teilgemeinden von Ilsfeld waren betroffen. Das Leck sei glücklicherweise schnell gefunden worden, sagte der Bürgermeister von Untergruppenbach Andreas Vierling dem SWR. Er ist auch Verbandsvorsitzender der Schozach Wasserversorgungsgruppe. Die betroffene Leitung versorgt zwei Drittel des Wasserbedarfs aller Gemeinden im Schozachtal. Die Bevölkerung war zum Wassersparen aufgerufen worden - am frühen Sonntagnachmittag gab es dann Entwarnung: die Leitung konnte wieder in Betrieb genommen werden. In Erlenbach soll heute die Reparatur der beschädigten Hauptwasserleitung beginnen. Sie war in der vergangenen Woche zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage geplatzt. Rund 80.000 Menschen werden dort derzeit per Notfallplan versorgt - Wasser zu sparen sei aber nicht explizit nötig, heißt es. Schozachtal Bürgermeister von Untergruppenbach gibt Entwarnung Schozachtal: Wasserrohrbruch ist behoben Nach einem Rohrbruch in der Nacht auf Sonntag war die Trinkwasserversorgung einiger Gemeinden im Kreis Heilbronn gestört. Nun ist der Schaden behoben. 10:00 Uhr SWR4 BW am Montag SWR4 Baden-Württemberg

6:52 Uhr Opferbeauftragter bietet Betroffenen von Hamas-Terror Hilfe an Die Terrorangriffe der Hamas in Israel beschäftigen auch den Opferbeauftragten der Landesregierung, Alexander Schwarz. Man stehe allen Opfern von Straftaten als Lotsen zur Verfügung, um passende Angebote der Opferhilfe zu vermitteln. In dieser Eigenschaft biete man auch Betroffenen der terroristischen und antisemitischen Gewalt im Zusammenhang mit den Angriffen der Hamas Hilfe und Unterstützung an, teilte die Geschäftsstelle des Beauftragten auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Einzelheiten zu den Betreuungen wurden zum Schutz der Betroffenen nicht genannt. Zugleich betonte der Sprecher: Man sei bereits wenige Tage nach den Angriffen mit verschiedenen Krisenstäben auf allen staatlichen und kommunalen Ebenen in Verbindung getreten, um Hilfsangebote in engem Austausch zu koordinieren. Auch mit dem Bundesopferbeauftragten und den Opferbeauftragten in den Ländern sei man fortlaufend in Kontakt. Baden-Württemberg Nach Großangriff auf Israel durch Hamas Landes-Opferbeauftragter bietet Betroffenen von Hamas-Terror Hilfe an Der Terorrangriff der Hamas auf Israel beschäftigt auch den Opferbeauftragten von Baden-Württemberg. Er bietet Betroffenen von terroristischer und antisemitischer Gewalt Hilfe an.

6:28 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Die Woche startet an vielen Orten in Baden-Württemberg mit Nebel, der sich jedoch rasch auflöst und in weiten Teilen des Landes der Sonne Platz macht. Heute Nachmittag ziehen dann aber dichte Wolken von Südwesten her auf und bringen gebietsweise Regen. Die Höchstwerte liegen tagsüber zwischen 11 Grad im Schwarzwald und bis 17 Grad in Hohenlohe. Grau und regnerisch soll es auch in den kommenden Tagen weitergehen. Weitere Details zum Wetter seht ihr im Beitrag aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (35 MB | MP4)

6:21 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Zwei Männer sollen mehrere Frauen aus Bulgarien teilweise unter Gewalt zur Prostitution gezwungen und deren Lohn abgezweigt haben: Das Duo muss sich von heute an vor einer Jugendkammer des Landgerichts Heilbronn verantworten. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat einer der beiden Angeklagten eine Frau ab Februar 2021 auf den Strich geschickt und sie auch mit dem Tode bedroht. Zusammen mit seinem Partner habe er auf Kosten des Opfers 170.000 Euro erwirtschaftet. Im Mai vergangenen Jahres konnte die Frau ihren Peinigern entkommen. Das Urban Innovation Hub eröffnet heute als Pop-Up Innovationslabor in der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg in Villingen-Schwenningen. Dort werden Innovationen für zukunftsfähige Innenstädte mit Handel, Gastgewerbe und Dienstleistungsbetrieben vorgestellt. Neben Service Robotern, autonomen Liefersystemen, KI-gestützten Kassensystemen und virtueller Unterstützung für Modeartikel im Verkauf finden auch Workshops und Beratungsangebote statt. Wie geht es den Lehrkräften an den Berufsschulen in Baden-Württemberg? Diese Frage versucht unter anderem eine Studie der Uni Mannheim zu beantworten, deren Ergebnis heute in der Landespressekonferenz des Berufsschullehrerverbands vorgestellt wird. Dafür haben Lehrkräfte über ein halbes Jahr lang ihre Arbeitszeit dokumentiert und festgehalten, was genau sie in dieser Zeit gemacht haben.

6:19 Uhr Hoher sechsstelliger Schaden nach Großbrand in Fabrik Ein Großbrand in einer Metallwarenfabrik in Deilingen (Landkreis Tuttlingen) hat einen hohen sechsstelligen Schaden verursacht. Der Geschäftsinhaber habe heute am frühen Morgen das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt, teilte die Polizei mit. Ein Mensch habe eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Die Löscharbeiten dauern an, 200 Feuerwehrleute sind laut Polizei im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar. Anwohnerinnen und Anwohner werden derzeit gebeten wegen starker Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Deilingen-Delkhofen Anwohner sollen Fenster geschlossen halten Großbrand in metallverarbeitendem Betrieb in Deilingen Rund 200 Feuerwehrleute sind seit dem Morgen mit dem Löschen eines Großbrands in Deilingen-Delkhofen beschäftigt. Eine Person wurde verletzt. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:14 Uhr Oberleitungsstörung: Ausfälle bei der Bahn Die Bahn und die Geduld - das sind zwei Begriffe, die irgendwie zusammengehören. So auch gestern: Eine kaputte Oberleitung bei Oberesslingen (Kreis Esslingen) hatte den Bahnverkehr zwischen Stuttgart und Ulm phasenweise lahmgelegt, der Fernverkehr wurde umgeleitet. Die Anzeigetafel am Ulmer Hauptbahnhof zeigte zudem viele Zugausfälle an. Reisende reagierten frustriert, waren in Ulm gestrandet und wollten nun wissen, wie sie weiterkommen können. Zwar ist der Schaden laut Bahn mittlerweile behoben, allerdings weisen die Verantwortlichen darauf hin, dass die Nachwirkungen noch vereinzelt spürbar sein könnten. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte heute Morgen vorab am besten noch einmal seine Reiseverbindung prüfen. Lange Schlangen bildeten sich am gestern vor dem Info-Schalter der Bahn am Ulmer Hauptbahnhof. SWR Torsten Blümke

6:05 Uhr Viel Interesse von BW-Kommunen an neuen Sirenen In Kommunen Baden-Württembergs gibt es deutliches Interesse daran, in Sirenen zu investieren. Müllheim im südbadischen Markgräflerland erhielt im Landesvergleich bisher die meisten Fördermittel des Bundes, wie das baden-württembergische Innenministerium auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion antwortete. Die Angaben beziehen sich auf den Stichtag 30. Juni. "In der Tat haben wir 65.100 Euro für insgesamt sechs Sirenen erhalten", teilte Müllheims Bürgermeister Martin Löffler (SPD) der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Kommune im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald habe die Förderanträge schnell gestellt. Als die Fördermöglichkeit auf den Tisch kam, habe sich die Stadt bereits mit dem Thema beschäftigt, resümierte Löffler. "Auch das hat sicher dazu beigetragen, hohe Förderungen zu erhalten." Sirenen sind nach Einschätzung des Stuttgarter Ministeriums ein etabliertes Warnmittel. Sie seien vor allem dort sinnvoll, wo Menschen aufgrund eines besonderen Gefahrenpotenzials schnell gewarnt werden müssten. Auf Platz zwei bei der Förderung kam Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) mit 43.400 Euro. Dahinter liegen Gosheim (Kreis Tuttlingen), Schlier im Kreis Ravensburg und Wyhl (Kreis Emmendingen) mit jeweils 32.550 Euro, wie das Ministerium mitteilte.

6:01 Uhr Studie zu Arbeitsbelastung an Berufsschulen: Ohne Überstunden geht es nicht Wie viele Überstunden leisten Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg? Wie hoch ist die Arbeitsbelastung an den Schulen im Land? Um diese Fragen beantworten zu können, hat der Berufsschullehrerverband gemeinsam mit der Universität Mannheim eine Studie zur Arbeitszeit, Arbeitsbelastung und Resilienz von Lehrkräften durchgeführt. Die Ergebnisse, die dem SWR vorliegen und heute vorgestellt werden, zeigen ein eindeutiges Bild: Der Betrieb an beruflichen Schulen ist laut Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg nur noch mit einer hohen Anzahl von Überstunden möglich. Eine Zahl, die dafür symbolisch steht, ist die 362. So viele Überstunden häufen Schulrektoren an Berufsschulen pro Jahr an. Baden-Württemberg Studie zu Arbeitsbelastung an Berufsschulen in BW Betrieb an beruflichen Schulen nur mit hoher Zahl an Überstunden möglich Wie viele Überstunden leisten Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg? Um diese Fragen beantworten zu können, hat der Berufsschullehrerverband gemeinsam mit der Universität Mannheim eine Studie durchgeführt.