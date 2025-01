Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jana Prochazka.

7:30 Uhr Die Verkehrslage im Land Nach dem Wintereinbruch hat sich die momentane Verkehrslage auf den Straßen in Baden-Württemberg wieder entspannt. Im Schwarzwald und rund um Freiburg besteht wegen Schneeglätte teilweise noch Schneekettenpflicht für Lkw. So etwa auf der B317 Todtnau - Titisee-Neustadt zwischen Brandenberg und Titisee-Neustadt/B31 in beiden Richtungen und im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald sowie dem Kreis Lörrach auf der Landesstraße zwischen Oberried und Todtnau. Im Kreis Ludwigsburg ist die Landesstraße zwischen Hochdorf an der Enz und Hemmingen nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Alle Infos für eure Strecke gibt es jederzeit auch in der SWR Aktuell App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:20 Uhr Unfälle wegen Schneefall rund um Pforzheim und in der Bodensee-Region Der Schneefall gestern Abend hat rund um Pforzheim nach Angaben der Polizei zu einigen Unfällen vor allem mit Blechschäden geführt. Zwei Menschen seien verletzt worden. Etwa 18 Mal habe es im Enzkreis, in den Kreisen Calw und Freudenstadt sowie Pforzheim gekracht. Schneefall hat es auch an der Schwarzwaldhochstraße gegeben. Laut Offenburger Polizei gab es aber keine größeren Beeinträchtigungen des Verkehrs. Schneematsch und Eisglätte haben in den Kreisen Sigmaringen, Ravensburg und Bodensee für bisher 19 Unfälle gesorgt. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Drei Menschen seien leicht verletzt worden. Sendung am Fr. , 3.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

7:10 Uhr Streckensperrung: Ausfälle zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen Bahnfahrende in der Region Stuttgart aufgepasst: Ab heute, 23 Uhr, bis Mittwoch, 4 Uhr, wird die Bahnstrecke zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) gesperrt. Laut Deutscher Bahn finden Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik für den Digitalen Knoten Stuttgart statt. Betroffen sind die Linien der S2 und S3 sowie einzelne Züge des Regional- und Fernverkehrs. Es werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, so die DB. Alle Infos hat mein Kollege Frieder Kümmerer für euch zusammengefasst: Sendung am Fr. , 3.1.2025 6:00 Uhr, DASDING News

6:43 Uhr Mehr politisch motivierte Straftaten in BW - vor allem von rechts Abgerissene Wahlplakate, Beleidigungen, Drohungen: Die politisch motivierte Kriminalität in Baden-Württemberg ist zuletzt sprunghaft angewachsen. Insgesamt 4.675 Fälle gab es in den ersten drei Quartalen von 2024. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Zuwachs von 2.000 Straftaten, also 75 Prozent. Der Anstieg betreffe alle Bereiche, heißt es aus dem Innenministerium - also sowohl Straftaten von rechts, von links oder etwa Taten, die aus religiöser Ideologie heraus begangen werden. Zahlen für das Gesamtjahr liegen noch nicht vor. Das Ministerium erklärt diese Entwicklung vor allem mit den Europa- und Kommunalwahlen im Juni 2024. Dabei handele es sich vor allem um Sachbeschädigungs- und Diebstahlsdelikte, speziell das Entfernen und die Beschädigung von Wahlplakaten. Insbesondere die politisch motivierte Kriminalität aus dem rechten politischen Spektrum steigt an. Die Fallzahlen wuchsen in den ersten drei Quartalen von 2024 um 78 Prozent auf 1.756. Vor allem Propagandadelikte und Fälle von Volksverhetzung nehmen zu. Auch die Anzahl rechter Gewalttaten stieg in den drei ersten Quartalen von 2024 um 38 Prozent. Im linken und linksextremistischen Bereich stieg die Zahl der Straftaten leicht, Gewaltdelikte gingen zurück.

6:30 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Nach einem kalten Morgen mit Temperaturen zwischen -5 und 1 Grad wird der Vormittag recht ruhig mit einzelnen Schneeschauern, dazwischen schon einzelne Auflockerungen. Bis zum Nachmittag zeigt sich die Sonne häufiger. Die Chance, Regen oder Schnee abzubekommen, sinkt bei -1 bis 4 Grad. Auf den Bergen bleibt es dauerfrostig. Der Samstag sieht ähnlich aus mit etwas mehr Sonne, bis das Wetter ab Sonntag milder wird. Dann ist es mit dem Frost erst mal vorbei. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (30,6 MB | MP4)

6:20 Uhr Zerstörerische Baggerfahrt: Täter hatte wohl Zutrittsverbot Nach der zerstörerischen Baggerfahrt in Grünsfeld und Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) und den tödlichen Polizeischüssen auf den Fahrer laufen die Ermittlungen weiter. War Hass das Tatmotiv? Nach SWR-Recherchen wurde dem Fahrer vor längerer Zeit gekündigt. Seitdem soll es mehrere Vorfälle gegeben haben, außerdem wohl eine gerichtliche Auseinandersetzung. Der 38-Jährige hatte ein Zutrittsverbot zum Betrieb. Sein ehemaliger Chef schuldete ihm wohl noch Geld. Mitarbeitende, die den Täter kannten, sprechen von einem "schwierigen Charakter". Video herunterladen (53,2 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig In Radolfzell beginnen heute die "Naturschutztage am Bodensee". Vier Tage lang geht es dabei um Themen aus den Bereichen Umwelt- und Naturschutz. Wie steht es um den Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg? Wie viele Menschen sind arbeitslos? Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht heute ihren Arbeitsmarktbericht. Die Deutsche Bahn (DB) setzt den Ausbau zum Digitalen Knoten Stuttgart fort. Im Bereich von Stuttgart-Bad Cannstatt/Winnenden kommt es bis zum 8. Januar zu Zugausfällen und -umleitungen sowie Ersatzverkehr mit Bussen.

6:02 Uhr Linienbus in Graben gelandet - starker Schneefall könnte Ursache sein Wegen glatter Straßen und schwerem Schneefall war die Verkehrslage im Land gestern Abend und in der Nacht angespannt. Auf der A8 bei Stuttgart mussten Räumfahrzeuge ran, in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) hat es am späten Abend einen Unfall mit einem Linienbus gegeben. Laut Polizei geriet der Bus in einem Waldstück in einen Graben und blieb auf der Seite liegen. Fünf Fahrgäste sowie der Fahrer seien bei dem Unfall verletzt worden. Eine Frau sei eingeklemmt und schwer verletzt worden. Auch der 44 Jahre alte Busfahrer und zwei weitere Fahrgäste erlitten schwere Verletzungen. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar, schwerer Schneefall könnte jedoch eine Rolle gespielt haben. Es sei kein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Der Schaden wird auf rund 140.000 Euro geschätzt. Sendung am Fr. , 3.1.2025 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten