Handelte der Baggerfahrer aus Hass auf seinen Arbeitgeber?

Nach der zerstörerischen Baggerfahrt in Grünsfeld und Tauberbischofsheim und den tödlichen Polizeischüssen auf den Fahrer laufen die Ermittlungen weiter. War Hass das Tatmotiv?

Nach den tödlichen Polizeischüssen ermittelt das Landeskriminalamt, auch am Neujahrstag wurden noch Spuren gesichert. Der 38 Jahre alte Baggerfahrer soll am Donnerstag obduziert werden, sagte ein Polizeisprecher. Nach SWR-Informationen hatte der Mann wohl aus Hass auf seinen ehemaligen Arbeitgeber Gebäude, schwere Maschinen und Fahrzeuge auf den beiden Firmengrundstücken in Tauberbischofsheim und Grünsfeld beschädigt, auf der Fahrt mehrere Polizeiwagen gerammt und drei Polizisten verletzt.

38-Jähriger Baggerfahrer hatte offenbar Zutrittsverbot

Nach SWR Recherchen gab es vor längerer Zeit offenbar eine Kündigung. Seitdem soll es mehrere Vorfälle gegeben haben, außerdem wohl eine gerichtliche Auseinandersetzung. Der 38-Jährige hatte ein Zutrittsverbot zum Betrieb. Sein ehemaliger Chef schuldete ihm wohl noch Geld. Mitarbeitende, die den Täter kannten, sprechen von einem "schwierigen Charakter". Er soll mit seiner Frau und vier Kindern in Thüringen gelebt haben.

Polizei äußert sich zu tödlichen Schüssen

Die Polizei erklärte sich am Donnerstag gegenüber dem SWR nochmal zum Einsatz und den Schüssen auf den Täter. Polizeisprecher Frank Belz sagte, man habe während des knapp einstündigen Einsatzes immer wieder versucht, den Bagger zu stoppen und bereits schweres Gerät angefordert.

Schüsse gegen das Fahrzeug hätten keinerlei Wirkung gezeigt. Große Sorge war, so der Polizeisprecher weiter, dass der Mann in die Innenstadt von Tauberbischofsheim fahren könnte. Durch die wild umherschlagende Baggerschaufel sprach Belz von einer lebensgefährlichen Situation für die Polizei am Tatort. Noch dazu sei das Motiv des Mannes während der dynamischen Lage völlig unklar gewesen. Auf X hatte die Polizei zunächst von einer "mutmaßlichen Amokfahrt" gesprochen und einem "Amokfahrer".

Schockierte Mitarbeiter bei Baufirma

Der Bürgermeister von Grünsfeld, Joachim Markert (CDU), besuchte das Unternehmen und sprach mit Mitarbeitenden, die seinen Angaben nach alle unter Schock stünden. Die Schäden seien immens. Das Bauunternehmen arbeitet hauptsächlich für die Deutsche Bahn. Bekannte Unternehmen hätten laut Bürgermeister der Firma ihre Unterstützung zugesagt.