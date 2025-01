In Las Vegas ist bei einer Explosion eines Tesla Cybertrucks ein Mensch ums Leben gekommen. Die Behörden ermitteln wegen Terrorverdachts. Nun führt eine Spur nach Böblingen.

Bei der Explosion eines Tesla Cybertrucks vor dem Trump-Hotel in der Las Vegas ist am Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen. Laut US-Medienberichten war der Mann Mitglied einer US-Eliteeinheit, der 10th Special Forces Group. Teile der Gruppe sind in Deutschland in der Panzerkaserne Böblingen stationiert. Auch der mutmaßliche Fahrer soll laut US-Medien in Deutschland stationiert gewesen sein. US-Behörden prüfen, ob es sich um einen Anschlag handelt.

US-Ermittler: Mann war seit 2006 in Armee

Nach Angaben von US-Ermittlern habe der Mann seit 2006 in der Armee gedient und sei zum Zeitpunkt der Explosion in einem genehmigten Urlaub gewesen. Das sagten zwei Behördenvertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur AP.