BBL: ratiopharm Ulm gewinnt deutlich in Bamberg

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat sein Auswärtsspiel bei den Bamberg Baskets mit 98 zu 77 gewonnen. Topscorer für Ulm war Isaiah Roby mit 16 Punkten.

Im Pokal hat Ulm 2024 in Bamberg verloren. Zum Auftakt ins Neue Jahr ist ratiopharm Ulm die Revanche in der Bundesliga geglückt. Der deutliche Ulmer Auswärtssieg war am Donnerstagabend völlig verdient.

Robys Dreier für den Jahresrückblick

Nicht einmal 48 Stunden nach dem Jahreswechsel starten beide Teams mit einem echten Körbe-Feuerwerk ins Spiel. Einen echten Raketenstart erwischt für Ulm Isaiah Roby. Der US-Amerikaner macht die ersten sieben Ulmer Punkte. Sein Dreier von der Mittellinie ist dabei gleich am 2. Januar ein Treffer für den Jahresrückblick. Bamberg spielt zu Beginn des Matches gut mit. Erst in den Schlussminuten des ersten Viertels kann Ulm etwas Abstand herstellen. Mit einer 23 zu 16 Führung gehen die Gäste in die erste Viertelpause.

Ulm hält Bamberg auf Distanz

In den ersten Minuten des zweiten Viertels finden die Bamberger in der Verteidigung mehr Möglichkeiten gegen die Ulmer Offensive. Ulm fehlen die Ideen im Aufbau. Leichte Ulmer Körbe lassen die Bamberger jetzt kaum mehr zu. Es sind zwei Dreier von Thomy Klepeisz, die den Ulmern wieder einen Lauf bringen. Ein sehenswerter "Monster-Block" von Noa Essengue kommt dazu. Ulm hält Bamberg vor allem durch eine intensive Verteidigung auf Distanz. Die Ulmer 46 zu 38 Halbzeit-Führung ist verdient.

Ulm dominiert das dritte Viertel

Mit der Energie von Karim Jallow geht Ulm ins dritte Viertel. Jallow tankt sich zum Korb durch, Jallow holt Rebounds und Jallow zieht Fouls. Bambergs Trainer Anton Gavel reagiert schon nach drei gespielten Minuten mit einer Auszeit auf den guten Start der Ulmer. Aber die Gäste lassen sich in dieser Phase nicht stoppen. Ulm ist Bamberg jetzt überlegen. Das macht sich auch auf der Anzeigetafel bemerkbar: Ulm ist drei Minuten vor dem Viertelende mit 21 Punkten vorne (64:43). Mit flinken Händen hinten und guten Ideen vorne hält Ulm diesen Abstand bis zur Schlusssirene des Viertels (51:72).

Ulm löscht kleines Bamberger Aufhol-Feuer

Viertel vier beginnt mit einem Bamberger Lauf. Ulm spielt jetzt zu statisch. Das Publikum in "freak city" treibt das Team an. Ulms Trainer Ty Harrelson muss mit einer frühen Auszeit reagieren. Mit einem krachenden Dunking sorgt Isaiah Roby kurz für Ruhe in der Brose Arena. Essengue macht es mit einem Dreier noch ein bisschen leiser. Ulm wehrt sich gegen den Bamberger Ansturm. Ein Dreier von Klepeisz und ein Dreier von Jessup tun Bamberg richtig weh. Das Spiel ist entschieden. Ulm gewinnt am Ende verdient in Bamberg mit 98 zu 77 . Bereits am Samstag geht es für ratiopharm Ulm mit einem Auswärtsspiel beim MBC weiter.