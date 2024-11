Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jana Prochazka.

7:05 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus in Eppelheim - E-Bike-Akku Ursache? Vermutlich ein defekter Akku eines E-Bikes hat am Wochenende einen Hausbrand in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, kam am Samstagabend plötzlich starker Rauch aus einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer. Auch Polizei und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Zwölf Personen wurden in Sicherheit gebracht, eine Person kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand rund 250.000 Euro Sachschaden. Die Brandwohnung ist laut Polizei vorerst unbewohnbar. Eppelheim 250.000 Euro Sachschaden Eppelheim: Akku von E-Bike löst vermutlich Brand in Mehrfamilienhaus aus Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 250.000 Euro entstanden. Zwölf Personen wurden evakuiert. 14:00 Uhr SWR4 am Wochenende SWR4 Sendung am So. , 3.11.2024 15:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:55 Uhr IG Metall weitet Warnstreiks in BW aus Nachdem auch die dritte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie keine Annäherung gebracht hat, weitet die IG Metall ihre Warnstreiks aus. Bei Mercedes-Benz in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ruft die Gewerkschaft die Beschäftigten zu einer öffentlichen Großkundgebung auf dem Betriebsgelände auf. Auch bei inVent Schroff in Straubenhardt (Enzkreis) und bei Harmann Becker Automotive Systems in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) sind Aktionen geplant. Die IG Metall Pforzheim will in dieser Woche in Pforzheim und im Enzkreis jeden Tag mit Warnstreiks und Kundgebungen ihre Forderungen unterstreichen. Die IG Metall fordert weiterhin sieben Prozent mehr Geld mit einer Laufzeit von zwölf Monaten und eine höhere Vergütung für Auszubildende. Der Kampf um mehr Gehalt sei wegen der hohen Lebenshaltungskosten notwendig, heißt es von der Gewerkschaft. Straubenhardt/Karlsbad Gewerkschaft macht im Tarifstreit Druck IG Metall setzt Warnstreiks fort: Aktionen in Straubenhardt und Karlsbad Die IG Metall setzt ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie fort. Am Montag sind unter anderem Aktionen in Straubenhardt und Karlsbad geplant. Sendung am Mo. , 4.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

6:50 Uhr "Es ist hart" - Freiburger hilft nach Flut in Spanien Die Flutkatastrophe in Spanien hält das ganze Land in Atem. Tausende Menschen machen sich deshalb auf den Weg in die zerstörten Gebiete, um zu helfen. Auch In̈aki Núñez aus Freiburg konnte nicht aus der Ferne zusehen und ist daher kurzerhand zu seiner Familie nach Picanya bei Valencia geflogen. Knapp 24 Stunden hatte er keine Informationen darüber, ob seine Familie vor Ort noch am Leben ist, so der 48-Jährige im Gespräch am Telefon mit dem SWR. In dem Ort Picanya, vor den Toren Valencias, ist wie an vielen anderen Orten, aktuell kein Strom verfügbar. Von fünf großen Brücken, die die Vororte mit Valencia verbinden, sei nur noch eine stehengeblieben. Die Deutsch-Spanische Gesellschaft in Freiburg organisiert aktuell eine Spendenaktion für die Flutopfer rund um Valencia. Der Verein will in den nächsten Tagen auch über die Stadt Freiburg zu Spenden aufrufen. Das sagt In̈aki Núñez über seine Gefühle vor Ort:

6:30 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Wie an den vergangenen Tagen herrscht auch heute morgen in Baden-Württemberg vielfach Nebel oder Hochnebel, der sich wegen des schwachen Windes häufig ziemlich zäh hält. Gegen Mittag könnte es aber manchenorts aufreißen - dann steigt die Chance auf Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen heute Nachmittag 9 bis 14 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,7 MB | MP4)

6:25 Uhr Mehrere Verletzte und Sperrung nach Unfall auf A81 Bei einem Autounfall auf der A81 kurz nach der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord wurden gestern Abend vier Personen leicht verletzt. Die A81 war in Richtung Heilbronn zwei Stunden voll gesperrt. Wohl aus Unachtsamkeit sei ein 54-jähriger Mann mit seinem Auto kurz vor 22 Uhr auf den Anhänger des Fahrzeugs vor ihm aufgefahren, so die Polizei. Daraufhin sei das Gespann nach links abgedrängt worden, wo es mit zwei weiteren Fahrzeugen kollidierte und schließlich liegen blieb. Auf dem Anhänger war Gemüse geladen, dass sich durch die Kollision auf der Fahrbahn verteilte. Die vier Fahrerinnen und Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Schaden belaufe sich auf etwa 90.000 Euro, so die Polizei weiter.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Das US-Medizintechnik-Unternehmen Intuitive Surgical feiert heute seinen neuen Produktions- und Vertriebsstandort in Freiburg - dabei sind auch Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) und der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos). Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben ein Pionier der Roboterchirurgie. Die "Ulmer Nester" gehen wieder in Betrieb: Die in Ulm entwickelten Schlafkapseln sollen Obdachlosen während der kalten Jahreszeit einen Kälteschutz während der Nacht bieten. Sie sind gedacht für Menschen ohne Wohnung, die nicht das Übernachtungsheim aufsuchen können oder wollen, und sollen das Angebot der Ulmer Wohnungslosenhilfe ergänzen. Die Sportgymnastin Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden bei Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wird heute nicht nur 18 Jahre alt, sondern erhält auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Silberne Lorbeerblatt. Es gilt als die höchste sportliche Auszeichnung in Deutschland. Varfolomeev hatte bei den Olympischen Spielen in Paris als erste Deutsche Gold in der Rhythmischen Sportgymnastik geholt.

6:02 Uhr Biberacher Filmfestspiele: Goldener Biber für Ruhrpott-Thriller Die Brüder Kai und Mirko könnten kaum unterschiedlicher sein: Der eine ist braver Ehemann in Duisburg, der andere sitzt im Gefängnis - und wird nun entlassen. Damit beginnt der Film "Frisch" von Damian John Harper, der gestern Abend als bester Spielfilm der 46. Biberacher Filmfestspiele mit dem "Goldenen Biber" ausgezeichnet wurde. Der Preis ist mit 8.000 Euro dotiert. Weitere sieben Filme wurden prämiert: in den Kategorien Kurzfilm, mittellanger Spielfilm, Debüt, Doku, Fernsehfilm sowie mit dem Publikums- und dem Schüler-Biber. Mein Kollege Johannes Richter war bei der Abschlussgala: