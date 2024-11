Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 250.000 Euro entstanden. Zwölf Personen wurden evakuiert.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eppelheim hat am Samstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Wie die Polizei mitteilte, trat gegen 18:30 Uhr starker Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Zwölf Personen wurden evakuiert. Eine Person kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Eppelheim: Defekter E-Bike-Akku als Brandursache?

Nach ersten Ermittlungen der Polizei löste offenbar ein kaputter Akku eines E-Bikes den Brand aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 Euro. Für die Löscharbeiten musste die Hauptstraße in Eppelheim voll gesperrt werden. Auch der dortige Bahnverkehr war beeinträchtigt. Mehr als 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren bis in den späten Samstagabend im Einsatz.