In der Eberbacher Altstadt (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf Nachbargebäude übergreift.

In der Eberbacher Altstadt hat es am Mittwochvormittag gebrannt. Laut Feuerwehr stand ein Gebäude mit mehreren Etagen in Flammen. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um zu verhindern, dass sich der Brand auf benachbarte Gebäude ausbreitet. Und das offenbar mit Erfolg: Nach Angaben des Kreisbrandmeisters war der Brand am Nachmittag unter Kontrolle, um 15 Uhr meldete die Polizei, dass der Brand gelöscht sei.

Über den Feuerwehreinsatz berichtete SWR Reporterin Esther Uhrig am Mittwochvormittag:

Ursache für Brand in Eberbacher Dachgeschosswohnung noch unklar

Das Feuer war offenbar um 10:15 Uhr in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Kurze Zeit später stand der Dachstuhl in Vollbrand. Die Ursache ist noch unklar. Drei angrenzende Gebäude in der eng bebauten Altstadt wurden vorsorglich evakuiert. Nach Angaben des Kreisbrandmeisters bestand bei vier Menschen der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Auch die Polizei spricht von vier Leichtverletzten. Um die Arbeiten von Feuerwehr und Polizei gewährleisten zu können, wurde der Bereich rund um den Brandort zwischenzeitlich komplett gesperrt.