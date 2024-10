per Mail teilen

In Ammerbuch-Entringen (Kreis Tübingen) hat in der Nacht zum Samstag eine Scheune mit landwirtschaftlichen Maschinen gebrannt. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen vor Ort.

Beim Brand einer Scheune in Ammerbuch-Entringen (Kreis Tübingen) ist nach ersten Schätzungen der Polizei Schaden von 500.000 Euro entstanden. Die Scheune ist nach Angaben des Ammerbucher Feuerwehrkommandanten Dieter Karmann völlig ausgebrannt. In der Scheune standen mehrere Traktoren, eine Ballenpresse und weitere Maschinen. Auch sie wurden komplett zerstört - daher der hohe Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

In der ausgebrannten Scheune in Ammerbuch-Entringen (Kreis Tübingen) standen auch mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge. Freiwillige Feuerwehr Ammerbuch

Ammerbuch: Fenster und Türen schließen

Solange die Flammen loderten, gab es viel Rauch. Deshalb sollten die Bürger von Ammerbuch-Entringen Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungs- und Klimaanlagen ausschalten. Am Vormittag war der Brand gelöscht. Die Feuerwehr hat das Heu und das Stroh, das sich in der Scheune befand, auseinander gezogen und bewacht letzte Glutnester. Das werde sich wohl noch den ganzen Samstag hinziehen, so Kommandant Karmann. Die Brandursache ist im Moment noch unklar.