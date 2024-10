Bei einem Brand in einem Heim für betreutes Wohnen in Mannheim ist am Montag eine 89-jährige Bewohnerin gestorben. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Polizei geht davon aus, dass eine 89-jährige Frau beim Brand in einem Heim für betreutes Wohnen im Mannheimer Stadtteil Neuostheim ums Leben gekommen ist. Das sei der derzeitige Ermittlungsstand, so ein Polizeisprecher am Dienstag auf SWR-Anfrage. Zwei Personen wurden bei dem Feuer leicht verletzt. Direkt nach dem Brand am Montag war die Identität der Toten noch nicht geklärt, so Polizeisprecher Tobias Hoffert im Interview mit dem SWR.

Brandursache nach Feuer in Heim noch unklar

Die Brandursache ist auch einen Tag nach dem Feuer noch unklar. Es war gegen 15 Uhr in einem Zimmer im dritten Obergeschoss des Heimes ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand kurze Zeit später. Laut Polizei untersuchten am Dienstag Brandermittler die ausgebrannte Wohnung, um herauszufinden, wie es zu dem Feuer kam.

Ein defekter Rolladen der Wohnung im Thomascaree in Mannheim, in der das Feuer laut Polizei ausbrach. SWR

Brand in Haus mit betreutem Wohnen für Senioren in Mannheim

Bei dem Haus handelt es sich um das "Thomascarree", in Trägerschaft der evangelischen Pflegedienste Mannheim GmbH. Der Betreiber bietet dort eigenen Angaben zufolge betreutes Wohnen an. Das betreute Wohnen richte sich "in erster Linie an Menschen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder sich aufgrund körperlicher, geistiger oder seelischer Umstände Unterstützung wünschen", schreibt der Betreiber auf seiner Internetseite.