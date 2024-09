Ein Toter bei Brand in Mehrfamilienhaus in Wiesloch

per Mail teilen

In Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mann bei einem Brand ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Warum das Feuer in der Dachgeschosswohnung ausbrach, ist noch unklar.

Bei einem Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Donnerstag ein Mann gestorben. Laut Polizei handelt es sich um den Besitzer der Wohnung. Das Feuer war nach einer Stunde komplett gelöscht.

Weitere Menschen wurden nicht verletzt

Die Feuerwehr wurde um 12:55 Uhr zu dem Brand gerufen. Bei den Löscharbeiten hätten sie den Mann nur noch tot bergen können, teilte die Polizei mit. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.