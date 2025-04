61. Mannheimer Maimarktturnier mit mehreren Olympia-Medaillen-Gewinnern

Das Teilnehmerfeld beim diesjährigen Maimarktturnier in Mannheim ist hochkarätig. Unter anderem gehen dort die beiden Olympia-Sieger Christian Kukuk und Michael Jung an den Start.

Bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Jahr holte Christian Kukuk Einzel-Gold im Springreiten. Michael Jung gewann die Einzel-Goldmedaille in der Vielseitigkeit in Paris und damit die dritte Olympia-Goldmedialle in seiner Karriere. Isabell Werth gilt als die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt mit acht Olympia-Goldmedaillen und sechs Silbermedaillen. Alle drei sind in diesem Jahr beim 61. Maimarktturnier in Mannheim vom 1. bis 6. Mai zu sehen, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Das Starterfeld sei eines der besten der letzten Jahre.

Wir haben die Olympiasieger aus Paris aus der Vielseitigkeit, aus der Dressur und aus dem Springen hier am Start. Und das ist natürlich etwas, das einem nicht jedes Jahr gelingt und darauf sind wir auch ganz stolz, denn ein olympischer Flair weht jetzt dieses Jahr auch über dem Maimarkt.

Reiter empfehlen sich hier für deutsche Equipe

Isabell Werth gewann 2023 in Mannheim den Grand Prix Special. dpa Bildfunk Friso Gentsch

Insgesamt sind in diesem Jahr 260 Reiterinnen und Reiter aus etwa 25 Ländern mit 500 Pferden mit dabei. Auch die zweifache Mannschafts-Olympia-Gold-Gewinnerin Dorothee Schneider steigt in Mannheim in den Sattel oder der französische Springreiter Kevin Staut, der 2016 Mannschaftsgold bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro holte. Im Springreiten ist sogar die gesamte deutsche Equipe der Olympischen Spiele von Paris 2024 vor Ort, darunter der Mannheimer Richard Vogel. Auch für den Bundestrainer der deutschen Springreiter, Otto Becker, ist das Maimarktturnier immer etwas Besonderes.

Es ist der Auftakt der Saison. Wir haben weltweit viele Turniere und es besteht die Chance für die Reiter, sich hier zu empfehlen. Der Turnierplatz hier hat einen absoluten Championats-Charakter und wer hier besteht, den können wir bedenkenlos einsetzen.

Nationenpreise im Springreiten und bei den Para-Equestrians

Zum vierten Mal findet in diesem Jahr auf dem Maimarktturnier ein Nationenpreis statt. Dort treten Reiterinnen und Reiter aus elf Ländern gegeneinander an. Der SWR überträgt die Entscheidung am Sonntag, 4. Mai, live. Zum zwölften Mal wird es außerdem einen Nationenpreis der Para-Equestrians geben.

Das Mannheimer Maimarktturnier umfasst in diesem Jahr 24 Prüfungen im Springen, zehn in der Dressur und 16 Wettbewerbe der Para-Equestrians. Das Springen "Badenia" bildet dann wie immer traditionell den Abschluss des Mannheimer Maimarktturniers. Das Reitturnier findet seit 40 Jahren parallel zu Süddeutschlands größter Verbrauchermesse, dem Mannheimer Maimarkt, statt.