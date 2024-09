Brand am Marktplatz in Mannheim

Feuer in Restaurantküche

Am Mannheimer Marktplatz hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Das Feuer ist in einem Restaurant ausgebrochen.

Am Mannheimer Marktplatz hat es am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Der Brand ist in einer Restaurantküche im Quadrat H1 ausgebrochen, warum ist noch unklar. Die Flammen schlugen laut Feuerwehr auch hoch in Richtung Kamin und Dach. Das gesamte Gebäude musste geräumt werden. Am Marktplatz gab es eine größere Rauchentwicklung. Zwischenzeitlich konnten die Bewohner wieder in das Gebäude. Der Wochenmarkt der Stadt Mannheim am Marktplatz kann wohl wie geplant am Donnerstagmorgen stattfinden.