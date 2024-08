In Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) haben zwei brennende Autos zwei Wohnhäuser in Brand gesetzt. Laut Polizei handelt es sich bei den Fahrzeugen um Hybridautos.

In Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Mittwochmorgen zwei Gebäude durch ein Feuer massiv beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand nach einem lauten Knall in der Garage ausgebrochen. Dort standen zwei Hybridfahrzeuge in Flammen, eins davon war an eine Ladestation angeschlossen. Alle Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Ladevorgang als Auslöser für Brand in Ketsch?

Ob der Ladevorgang für das Feuer verantwortlich war oder nicht, werde derzeit untersucht, so die Polizei. Um den Brand endgültig zu löschen, mussten beide Autos von einem Abschleppunternehmen aus der Garage gezogen werden. Die Batterien hatten sich immer wieder neu entzündet. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar.

Die Anwohner in Ketsch sollten laut Polizei wegen der starken Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen halten. Die beiden Wohngebäude, auf die das Feuer übergegriffen hatte, sind vorerst nicht mehr bewohnbar.