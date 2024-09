Ein Mann hat laut Polizei mehrfach in einem leer stehenden Ex-US-Armee-Gebäude in Mannheim Feuer gelegt. Das Motiv ist unklar. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Ein 42 Jahre alter Mann sitzt laut Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts auf Brandstiftung in Untersuchungshaft. Er soll Mitte August und Anfang September jeweils Teile eines leerstehenden ehemaligen Militärgebäudes der US-Armee beim Mannheimer Stadtteil Vogelstang in Brand gesetzt haben. Dabei handelte es sich um ein Gebäude der ehemaligen Taylor-Kaserne. Mannheim: Müll und Bauschutt angezündet - hoher Sachschaden Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, soll der Mann bereits seit April immer wieder größere Mengen Müll und Bauschutt in mehreren Zimmern im Erdgeschoss des Gebäudes abgelegt und anschließend angezündet haben. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 300.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein Polizeibeamter habe den Verdächtigen schließlich auf Videoaufzeichnungen erkannt. Die Polizei nahm den Mann vor dessen Wohnung fest. Bereits am Donnerstag wurde der 42-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Wegen Fluchtgefahr erließ er Haftbefehl.