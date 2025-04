per Mail teilen

Die Polizei hat am Dienstag mehrere Anwesen in Mudau und Buchen überprüft. Es wurden Waffen beschlagnahmt. Es geht unter anderem um eine illegale Hundezucht und Geldwäsche.

Ein Mann soll im Neckar-Odenwald-Kreis ohne Genehmigung Hunde gezüchtet haben. Unter anderem wegen dieses Verdachts hat die Polizei am Dienstag ein Gehöft in Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) durchsucht. Bei dem Einsatz waren laut Staatsanwaltschaft auch mehrere Tierärzte dabei. Es wurden aber keine Hunde beschlagnahmt.

Polizei stellt Waffen in Mudau sicher

Außerdem wird der 39-jährige Mann unter anderem verdächtigt, gegen das Waffenrecht, Umweltrecht und die Gewerbeordnung verstoßen zu haben. Im Zusammenhang mit einem Gewerbebetrieb soll er auch betrogen haben. Die Beamten stellten laut Staatsanwaltschaft bei den Durchsuchungen mehrere Waffen sicher. Die Einsatzkräfte überprüften außerdem in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) einen Imbissstand, der dem Hauptverdächtigen gehört.

Mutmaßlichen Komplizen wird Geldwäsche vorgeworfen

Der Mann soll einen 48-jährigen mutmaßlichen Helfer und eine 49-jährige mutmaßliche Komplizin haben. Den beiden wird laut Staatsanwaltschaft Geldwäsche und Beihilfe zum Betrug vorgeworfen. Auch die Wohnhäuser der beiden in Mudau und Buchen-Hainstadt wurden durchsucht.

Die Polizei nahm den 39-jährigen Hauptverdächtigen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) und seine mutmaßliche Komplizin in Buchen vorläufig fest. Gegen den Mann wird bereits seit mehreren Monaten ermittelt. Bei den Durchsuchungen wurde laut Polizei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Was den Dreien im Detail vorgeworfen wird, darüber erteilte die Staatsanwaltschaft noch keine Auskunft.