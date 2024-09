Ein Haus in Sinsheim-Steinsfurt (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Samstag fast vollständig ausgebrannt. Betroffen sind zwei Wohnungen und eine Auto-Werkstatt. Verletzt wurde niemand.

In einem Haus in Sinsheim-Steinsfurt (Rhein-Neckar-Kreis) ist nach Angaben der Polizei gegen 4:30 Uhr ein Brand ausgebrochen. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich eine Auto-Werkstatt, darüber zwei Wohnungen. Als die Polizei und Rettungskräfte am Brandort eintrafen, waren die Bewohner des Hauses bereits in Sicherheit. Verletzt wurde niemand.

Das Haus brennt vollständig aus

Laut Polizei schlugen bereits offene Flammen aus dem Gebäude, als der erste Streifenwagen eintraf. Kurze Zeit später brannte das gesamte Haus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und verhindern, dass sich das Feuer auf Nachbargebäude ausbreitet. Gegen acht Uhr war das Feuer gelöscht, es gab nur noch einzelne Brandherde. Zum Beispiel fing ein Auto auf dem Hof der Werkstatt Feuer.

Am Samstagvormittag war die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Manche Autos auf dem Hof der KFZ-Werkstatt brannten volständig aus. René Priebe

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es dazu kommen konnte.