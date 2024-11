per Mail teilen

In Aglasterhausen (Neckar-Odenwald-Kreis) sind mehrere Gullydeckel ausgehoben worden. Ein Busfahrer konnte laut Polizei Schlimmeres verhindern.

In der Zeit zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Sonntagmorgen (6 Uhr) sind mehrere Gullydeckel um den Bahnhof in Aglasterhausen (Neckar-Odenwald-Kreis) ausgehoben und in einem direkt angrenzenden Grünstreifen abgelegt worden. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte ein Busfahrer die Polizei. Ein Unfall konnte damit verhindert werden.

Gefährlicher Eingriff - Polizei ermittelt nach entfernten Gullydeckeln

"Das Herbeiführen eines solch gefährlichen Zustandes wird als 'Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr' gewertet und stellt eine Straftat dar, die empfindliche Strafen nach sich ziehen kann", teilte die Polizei mit. Das Polizeirevier Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die beobachtet haben, wer die Gullydeckel entfernt hat.