Eine Radfahrerin ist beim Versuch, eine Kreisstraße im Rhein-Neckar-Kreis direkt vor einem Auto zu überqueren, erfasst worden. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Bei einem Unfall in der Nähe von Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Sonntagnachmittag eine Rennradfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 30-Jährige auf einem Feldweg und wollte die Kreisstraße 4133 bei Muckensturm überqueren - direkt vor einem Auto, das auf der Kreisstraße in Richtung Lützelsachsen unterwegs war.

Insgesamt drei Verletzte

Der 32-jährige Fahrer wich den Angaben zufolge aus, dabei wurde die Rennradfahrerin jedoch von der rechten Fahrzeugvorderseite erfasst. Sie verletzte sich schwer und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Eine 30-jährige Beifahrerin und ein zehnjähriges Kind im Auto wurden leicht verletzt, sie kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Fahrer und ein sechsjähriges Kind im Auto blieben unverletzt.

Nach dem Ausweichmanöver kam der Wagen links von der Straße in einem Acker zum Stehen. Die K4133 war für die Unfallaufnahme etwa eine Stunde voll gesperrt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von geschätzt 8.500 Euro.