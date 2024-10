Der Umsatz werde in diesem Jahr "leicht unter Vorjahr liegen", so Hartung. Auch eine Ausweitung des geplanten Stellenabbaus wäre denkbar: "Aktuell kann ich nicht ausschließen, dass wir die personellen Kapazitäten weiter anpassen müssen." Bislang stehen bereits 7.000 Stellen auf der Kippe, fast die Hälfte davon in der Kernsparte Automobiltechnik.

Während das Wetter in Baden-Württemberg ruhig ist, ist die Lage in Spanien allerdings dramatisch. Es wird inzwischen von fast 100 Todesopfern ausgegangen, nachdem Sintflutartige Regenfälle Teile Spaniens verwüstet haben. Bei einer heftigen Sturzflut wurden Autos mitgerissen, Straßen verwandelten sich in Flüsse. Allein in der Provinz Valencia gab es nach Behördenangaben mindestens 92 Todesopfer. Zudem werden weitere Menschen vermisst.

6:10 Uhr

Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) bekommt am Abend in seiner Heimatstadt Bad Urach (Kreis Reutlingen) die Ehrenbürgerwürde verliehen. In der Stadt am Fuße der Schwäbischen Alb wurde Özdemir vor 58 Jahren als Sohn türkischer Gastarbeiter geboren.

An den letzten beiden Tagen hatte die Gewerkschaft IG Metall die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg zum Warnstreik aufgerufen. Heute werden in Böblingen die Tarifverhandlungen fortgesetzt.

Heute ist Halloween und viele Kinder ziehen als Gespenster und Vampire durch die Straßen und fordern Süßes oder Saures. Evangelische Christen dagegen feiern heute Reformationstag.