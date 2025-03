Photovoltaikanlagen sieht man in der Regel auf Dächern. In Lahr wird aktuell eine überdimensionale PV-Anlage auf einem Badesee gebaut. Sie ist die Zweitgrößte auf einem See in BW.

In den vergangenen Wochen wurde am Lahrer Waldmattensee (Ortenaukreis) fleißig gearbeitet - an einer schwimmenden XXL-Photovoltaikanlage. Die neue PV-Anlage hat eine Fläche von drei Hektar. Sie ist rund 125 Meter breit und 250 Meter lang. Zum Vergleich: Ein Fußballfeld ist maximal ein Hektar groß. Der See hat eine Fläche von 23 Hektar. Die neue Anlage belegt somit ungefähr 15 Prozent des Wassers. Mehr ist auch gar nicht erlaubt.

So viel Strom wie ein Windrad

Wie ein großes Puzzle wird die Photovoltaikanlage auf dem Waldmattensee in Lahr zusammengesetzt - bestehend aus 750 Booten. Seit zwei Monaten setzen Spezialisten Teil für Teil aneinander. Jedes einzelne Boot wurde vor Ort direkt am Seeufer auf einer Produktionsstraße zusammengebaut und zusammengeschraubt. Die Boote bestehen unten aus Pontons - also aus Plastikkanistern - und oben aus Metallschienen. Auf den Schienen werden die Solarmodule angebracht.

Insgesamt 13.000 Solarmodule werden verbaut. 18 Sattelzüge hat es gebraucht, um die vielen Module nach Lahr zu liefern. Außerdem müssen etliche Kilometer Kabel verlegt werden. Die Anlage wird künftig etwa genauso viel Strom liefern wie ein großes Windrad. Die XXL-PV-Anlage kostet rund acht Millionen Euro. Die Kosten für ein Windrad sind in der Regel geringer.

Das Projekt ist für uns ein Traum. Sehr herausfordernd, aber auch spannend und aufregend.

Die Firma M/R Energiesysteme aus dem mittelfränkischen Gunzenhausen baut die Photovoltaikanlage. Auftraggeber ist die Lahrer Firma Vogel-Bau GmbH. Sie hat den Waldmattensee gepachtet und baut dort Kies ab. Die Firma Vogel-Bau fertigt unter anderem Betonteile. Sie war beispielsweise auch am Bau der neuen Stadien in Freiburg und Karlsruhe beteiligt. Markus Rebensburg, der Geschäftsführer von M/R Energiesysteme, sagt: "Für uns ist der Bau der Anlage hier eine Herausforderung, aber auch ein Traum." Dieses ganz Spezielle und Besondere zu bauen, dass sei das, was sie mögen, sagt Rebensburg.

13.000 Solarmodule müssen verschraubt werden für die große Photovoltaikanlage auf einem See bei Lahr. SWR

Die Firma Vogel-Bau investiert acht Millionen Euro. "Vor allem der Kiesabbau ist sehr energieintensiv", sagt Bruno Schwendemann, Verkaufsleiter und Photovoltaik-Projektleiter bei Vogel-Bau. Im Jahr 2022 - zu Beginn des Krieges in der Ukraine - habe das Unternehmen sich erstmals mit der Photovoltaikanlage auf dem See beschäftigt. Nun sei man stolz und froh, dass es geklappt hat. Die Firma will viel vom produzierten Strom selbst nutzen, der Rest wird ins Netz eingespeist. Langfristig will sich die Lahrer Firma Elektro-Lkw anschaffen. Auch die könnten mit Hilfe der Photovoltaikanlage "getankt" werden.

Im See baden trotz Photovoltaikanlage

Für die Badegäste am Lahrer Waldmattensee hat der Bau der Photovoltaikanlage keine Konsequenzen. Der Badebereich war schon immer eingegrenzt durch eine Bojenkette - so wird es auch bleiben. Die Anlage ist etwa 100 Meter vom Badebereich entfernt. "Das heißt, da ist genügend Luft zwischen Badebereich und unserer Anlage. Von daher gehen wir davon aus, dass das den normalen Badebetrieb nicht beeinträchtigt", sagt Bruno Schwendemann, Vogel-Bau GmbH. Die PV-Anlage ist natürlich zu sehen, für die Badegäste bestehe aber keine Gefahr.