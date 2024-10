Neue Regelungen bei Behörden, neue Gesetze, Beginn der 5. Jahreszeit oder die US-Wahl - das wird im November für die Menschen in BW und RLP wichtig.

Ausweis per Post

Selbstbestimmungsgesetz

Drohnen zum Tierschutz

Folgen der US-Wahl

Mehr Geld für Beamte in BW

Wirtschafts-Identifikationsnummer kommt

Narren starten in die 5. Jahreszeit

Die ersten Weihnachtsmärkte öffnen

Black Friday Week

Ab 1. November muss man nicht mehr aufs Ordnungsamt gehen, um sich den neuen Personalausweis oder Reisepass abzuholen. Diese Dokumente können auf Wunsch auch direkt per Post zugeschickt werden. Dafür wird allerdings eine zusätzliche Gebühr fällig. Ob der Service schon am Wohnort verfügbar ist, sollte man sicherheitshalber nachfragen. "Eine flächendeckende Verfügbarkeit" soll laut Bundesinnenministerium nämlich erst "bis Mai 2025 erreicht werden".

Geschlechtseintrag und der Vorname lassen sich ab 1. November bei Standesämtern ändern. Es reicht dann eine Erklärung, ohne Gutachten, ärztliche Bescheinigungen oder richterliche Beschlüsse. Die Erleichterungen betreffen vor allem transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht binäre Menschen. Die Anmeldung erfordert eine dreimonatige Frist - seit August können Anträge für die Änderung gestellt werden.

Wenn Landwirte und Förster eine Drohne aufsteigen lassen, um Rehkitze oder andere versteckte Tiere auf einer Wiese zu entdecken, mussten sie bislang einen Mindestabstand von 150 Metern zu Wohn- und Gewerbegebieten einhalten. Ab 20. November ändert sich das: Das Bundesverkehrsministerium hat Flächen festgelegt, auf denen auch nur 10 Meter Abstand erlaubt sind.

Die Präsidentschaftswahl in den USA am 5. November wird in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz mit großem Interesse verfolgt - auch wegen der Auswirkungen auf die Wirtschaft. Zudem ist die Air Base in Ramstein einer der größten US-Militärstützpunkte außerhalb der Vereinigten Staaten. Und in der Nachbarschaft wird gerade das größte Militärhospital der Amerikaner im Ausland gebaut. Die in der Pfalz und im Hunsrück stationierten US-Streitkräfte sind daher ein enorm wichtiger Wirtschaftsfaktor in Rheinland-Pfalz.

Beamte, Richter und Versorgungsempfänger in Baden-Württemberg bekommen ab November mehr Geld. Die Einkommen steigen dann um einen Sockelbetrag von 200 Euro. Ab dem 1. Februar 2025 folgt zudem eine Erhöhung um 5,5 Prozent.

Ab November erhalten wirtschaftlich Tätige - sowohl Einzelne, wie etwa Freiberufler, oder auch Gesellschaften – eine Wirtschafts-Identifikationsnummer. Ziel ist es, die Kommunikation zwischen Unternehmen und Behörden zu vereinfachen. Die Nummer teilt das Bundeszentralamt für Steuern automatisch zu. Wer bis Ende November noch keine Nummer hat, muss sich erst einmal keine Sorgen machen, da die Angabe der Nummer noch nicht verpflichtend ist. Die Vergabe wird laut Bundesfinanzministerium voraussichtlich bis 2026 laufen.

Am 11.11. um 11:11 Uhr beginnt in Mainz auf dem Schillerplatz wieder die fünfte Jahreszeit. SWR

Die Narren und Närrinnen stehen bereits in den Startlöchern: Am 11. November beginnt die fünfte Jahreszeit. Auf dem Schillerpatz in Mainz wird an diesem magischen Datum das Närrische Grundgesetz verlesen. Auch in anderen Städten - vor allem entlang des Rheins - werden Tausende feiern, singen und schunkeln. Die schwäbisch-alemannische Fastnacht dagegen beginnt offiziell erst am 6. Januar. Dennoch stehen am 11. November auch in Baden-Württemberg vierlorts Veranstaltungen auf dem Programm, etwa in Konstanz, Ravensburg oder Karlsruhe.

In wenigen Wochen beginnen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Weihnachtsmärkte. Los geht es in BW am 26. November beim überregional bekannten Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen, genau wie beim Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg. Bereits am 15. November beginnt in Stuttgart eine weitere weihnachtliche Attraktion: der Christmas Garden in der Wilhelma. In Rheinland-Pfalz eröffnen die ersten Weihnachtsmärkte sogar schon früher: Am 13. November startet der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen - nach Angaben der Stadt der früheste im ganzen Bundesland. Es folgt die "Nibelungen Weihnacht" in Worms am 20. November.

Die Schnäppchenjagd mit etlichen Rabattaktionen im stationären Handel und online stammt zwar aus den USA, ist aber auch hierzulande nicht mehr wegzudenken: Am 29. November ist dieses Jahr "Black Friday", wobei die "Black Week" bereits am Montag, 25. November beginnt.