1.400 Sänger und Musiker zu Gast in Ravensburg

Über 1.400 Musikerinnen und Musiker verwandeln die Stadt Ravensburg ab Freitagabend in ein großes Konzerthaus. Anlass sind die "Tage der Chor- und Orchestermusik".

Sie gelten als eines der bedeutendsten Feste von Amateurmusikern in Deutschland: die "Tage der Chor- und Orchestermusik" . Dieses Jahr finden sie in Ravensburg statt. Bis einschließlich Sonntag werden insgesamt über 1.400 Mitglieder von Chören und Orchestern erwartet, um an unterschiedlichen Orten der Stadt zu singen und zu musizieren.

50 Ensembles auf 10 Bühnen garantieren musikalische Vielfalt

Über 50 Ensembles zeigen auf zehn Bühnen, was sie können. Viele davon kommen aus Ravensburg und der Region, aber auch aus anderen Städten Deutschlands. Mit dabei sind Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchöre, klassische Ensembles, Bigbands und Pop-Gruppen als auch Alphornbläser. Man biete ein breites Spektrum an Musikstilen, so die Veranstalter, die Stadt Ravensburg und der Bundesmusikverband Chor- und Orchester .

Konzerte gibt es unter anderem im historischen Waaghaus, dem Museum Humpisquartier, in Kirchen und im Ravensburger Konzerthaus. Auch ein ökumenischer Gottesdienst Samstagnachmittag in der Liebfrauenkirche gehört zum Programm. Hinzu kommen am Samstag zwei Open-Air-Konzerte auf dem Marienplatz.

"Offenes Singen" einer der Höhepunkte des Festes

Höhepunkte des Festes sind am Samstag ein "offenes Singen" auf dem Marienplatz, bei dem jede und jeder mitmachen kann, sowie die darauffolgende "Lange Nacht der Musik" in Kirchen, Festsälen und Museen. Eintritt kosten die einzelnen Chor- und Ensemble-Konzerte bei dem Musikfest nicht. Für das Auftaktkonzert Freitagabend im Konzerthaus muss man sich allerdings anmelden. Dasselbe gilt für das Festkonzert am Sonntag am selben Ort mit vier Spitzenensembles. Es schließt das Amateurmusikfest ab.

Auch Auszeichnungen werden bei den Tagen der Chor- und Orchestermusik vergeben. Sie gehen an Chöre und Ensembles, die es seit mindestens 100 Jahren gibt. So werden erhalten beim Festkonzert die Ravensburger Heilignachtsänger "Zelter-Plakette 2025". Der Chor singt seit 155 Jahren an jedem Heiligen Abend um Mitternacht am Blaserturm Weihnachtslieder. Die "Pro Musica-Plakette 2025" geht an das 1920 gegründete Stadtorchester Ravensburg.