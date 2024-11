Totengedenken und Ausflüge: Das bedeutet Allerheiligen für die Menschen in BW

Am 1. November ist Allerheiligen und in Baden-Württemberg ein gesetzlicher Feiertag. Ob katholisch oder nicht, das Fest hat Auswirkungen auf alle im Land.

An Allerheiligen erinnern viele Menschen traditionell auf den Friedhöfen an ihre verstorbenen Angehörigen. Auch in Baden-Württemberg werden an diesem Tag wieder viele Friedhofsbesucher und -besucherinnen erwartet.

So wurde auf dem Friedhof Maria Tal im Ravensburger Ortsteil Weißenau im letzten Jahr Allerheiligen gefeiert:

Allerheiligen: Fernsehgottesdienst im Ersten aus Nürtingen

In den Kirchen in Baden-Württemberg werden an Allerheiligen viele Gottesdienste gefeiert, wie zum Beispiel im Freiburger Münster oder der Domkirche in Stuttgart. Das Erste überträgt am 1. November außerdem um 10 Uhr den Gottesdienst aus der St. Johannes-Kirche in Nürtingen (Kreis Esslingen).

Allerheiligen ist wie beispielsweise auch Karfreitag ein sogenannter stiller Feiertag. Öffentliche und private Partys sind daher ab 3 Uhr früh bis Mitternacht verboten. Im Jahr 2015 wurden die Tanzverbots-Regelungen in Baden-Württemberg deutlich gelockert. Das Tanzverbot an Allerheiligen blieb aber bestehen.

Was ist Allerheiligen? In der katholischen Kirche gibt es mehr Heilige als Tage im Jahr. Daher ist es schwierig, jedem und jeder Einzelnen einen eigenen Feiertag zu widmen. An Allerheiligen werden daher alle gesammelt gefeiert. In Deutschland wird der Feiertag hauptsächlich in der katholischen Kirche begangen und ist daher in vornehmlich katholisch geprägten Regionen wie in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein Feiertag. Nach katholischem Verständnis sind die Heiligen Fürsprecher vor Gott, die von den Gläubigen angerufen werden können. Die evangelische Kirche kennt keine Heiligenverehrung in diesem Sinne. Für sie sind die Heiligen Vorbilder im Glauben. Viele Katholiken und Katholikinnen denken an diesem Tag auch an verstorbene Angehörige und stellen Kerzen auf die Gräber. Der Gedenktag für die Verstorbenen ist in der katholischen Kirche eigentlich Allerseelen - am 2. November. Da das kein gesetzlicher Feiertag ist, besuchen viele Menschen schon an Allerheiligen die Gräber.

Ausflug oder Shopping am Feiertag

Viele Menschen nutzen den freien Tag auch für einen Ausflug oder sogar zum Shoppen. Denn im Nachbarbundesland Hessen ist normaler Werktag und Geschäfte sowie Einkaufszentren haben geöffnet. Jedes Jahr am 1. November werden daher zahlreiche Besucher aus Baden-Württemberg erwartet.