Am christlichen Feiertag Allerheiligen werden traditionell die Gräber besucht. Gedacht wird der verstorbenen Angehörigen und auch der Heiligen. Für Schwester Marietta ist es ein Fest der Liebe.



Beim traditionellen Gräberbesuch am Feiertag Allerheiligen gedenken Christen der Heiligen, insbesondere aber ihrer verstorbenen Liebsten und Angehörigen. Jedes Jahr werden vor dem 1. November die Gräber auf den Friedhöfen gepflegt und neu geschmückt, wie zum Beispiel auf den kleinen Friedhöfen von Dietelhofen und Uttenweiler im Kreis Biberach. Für Schwester Marietta, Wallfahrtsseelsorgerinnen auf dem Bussen, dem "Heiligen Berg Oberschwabens", ist es ein Tag der Liebe und ein Fest der Hoffnung.

Allerheiligen ist am Bodensee und in Oberschwaben sowie in vielen Ländern der Welt ein gesetzlicher Feiertag. Die herbstliche Stimmung in der Natur symbolisiere für viele Menschen auch die Vergänglichkeit und öffne den Blick auf das Leben nach dem Tod, sagt die Franziskanerinnen-Schwester Marietta Jenicek.

Es passt in die dunkle Jahreszeit, wenn wir Lichter auf den Gräbern haben. Licht, weil wir glauben, dass unser Leben im Tod nicht zu Ende ist - das Licht der Auferstehung als Zeichen für ein Weiterleben bei Gott.

Die Wallfahrtsseelsorgerin findet, Christen sollten den Glauben bewusst leben, die Gräber mit Freude besuchen und ihre Liebsten im Herzen weiterleben lassen.

Menschen denken einfach gerne an die Verstorbenen, weil sie sie vermissen.

Für die Pastoralreferentin und Wallfahrtsseelsorgerin Schwester Marietta haben die Kerzen auf den Gräbern eine positive Symbolkraft. Und so soll man am Grab seiner Lieben nicht in Trauer versinken, sondern einen Tag der Liebe feiern.