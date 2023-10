Grabgestecke an Allerheiligen: Das sind die Trends

per Mail teilen

Zu Allerheiligen bringen viele Menschen schönen Grabschmuck auf die Friedhöfe. Floristinnen und Floristen wie in Lauffen am Neckar setzen auf farbenfrohe und exotische Elemente.

Zum Feiertag Allerheiligen am Mittwoch steigt die Nachfrage nach Grabgestecken. Allein bei Pflanzen Mauk in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) werden nach Unternehmensangaben gut 2.500 Gestecke verkauft.

Trendfarben: lila-rosa-Töne

Bei dem nassen Wetter wünschen sich zurzeit viele Kundinnen und Kunden mehr Farbe, erzählt Mitarbeiterin und Azubi Loreen Lauffer. Lila-rosa-Töne, aber auch weiß liege im Trend. Die Preise bewegen sich zwischen 14,99 Euro und 200 Euro - je nachdem, wie aufwändig die Gestecke sind. Dabei können Trockenblumen aus aller Welt in Steckmasse arrangiert werden. In aufwändigen Gestecken können aber auch Boote nachgeahmt oder andere ausgefallene Ideen umgesetzt werden.