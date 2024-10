Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simone Steffan.

6:06 Uhr Das wird heute wichtig Die Warnstreiks in der Metallindustrie in Baden-Württemberg gehen weiter. Heute protestieren Mitarbeitende von Daimler Truck und Daimler Buses am Mercedes-Benz-Werk in Mannheim. Anlass ist der Ablauf der Friedenspflicht: Bereits gestern legten unter anderem Beschäftigte von Porsche, Bosch, ZF, Daimler Buses und Kolbenschmidt die Arbeit nieder. Mit dem Lärm in der Heidelberger Altstadt beschäftigt sich heute der Verwaltungsgerichtshof Mannheim. Dort soll voraussichtlich eine Entscheidung zur Verordnung der Sperrzeiten der Stadt Heidelberg getroffen werden. Anwohnerinnen und Anwohner hatten geklagt, weil sie kürzere Kneipen-Öffnungszeiten wollen. In Biberach starten heute zum 46. Mal die Biberacher Filmfestspiele. Bis Sonntag sollen mehr als 50 Filme gezeigt werden. Den Anfang macht die Weltpremiere des Films "Bach - Ein Weihnachtswunder“ von Regisseur Florian Baxmeyer.