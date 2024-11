Schutz für Obdachlose: Ulmer Nester stehen wieder

Das Schutzprojekt für obdachlose Menschen geht in die nächste Wintersaison: Auf dem Alten Friedhof und am Karlsplatz stehen wieder so genannte Ulmer Nester. Kleine Holzhäuschen für eine geschützte Nacht.

In Ulm stehen in den Wintermonaten wieder zwei Schlafkapseln für obdachlose Menschen bereit: Die so genannten Ulmer Nester. Seit 2021 bieten sie an zwei zentralen Plätzen in der Innenstadt einen Schlafplatz für die Nacht. Neben der Unterkunft wird den Schutzsuchenden dort auch Hilfe angeboten.

Die Ulmer Nester wurden für Menschen geschaffen, die beispielsweise wegen sozialer Ängste nicht ins Obdachlosenheim des Deutschen Roten Kreuzes in Ulm wollen. Da dort auch Tiere nicht erlaubt sind, sind die Ulmer Nester auch für Hundehalter unter den obdachlosen Menschen gedacht. Das erklärt Andrea Gumpp von der Abteilung Soziales der Stadt Ulm.

Ein ganzes Team kümmert sich um die Ulmer Nester

Der Baubetriebshof der Stadt Ulm stellt die beiden kleinen Häuschen mit Solardach auf, und zwar am Karlsplatz und am Alten Friedhof. Die Firma, die die Ulmer Nester entwickelt hat, kümmert sich darum, dass die Technik funktioniert, eine Reinigungsfirma kümmert sich ehrenamtlich um die Sauberkeit.

Die Ulmer Nester als Kälteschutz in Winternächten sind wieder da, hier auf dem Alten Friedhof. SWR

Technische Probleme aus dem vergangenen Winter seien inzwischen behoben, so Andrea Gumpp. Die Schlafkapseln werden abends über eine App geöffnet. Wenn das Ulmer Nest morgens verlassen wird, bekommen die Helferinnen und Helfer auch eine Nachricht. Dann können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der aufsuchenden Arbeit der Caritas hinfahren und zum Beispiel weitere Hilfen anbieten.

Weiteres Angebot: Paketposthalle als Unterkunft für eiskalte Nächte

In Nächten mit Temperaturen unter Null Grad können Wohnungslose außerdem in der alten Paketposthalle am Hauptbahnhof übernachten. Zuvor stand dafür die Bahnhofshalle zur Verfügung, diese ist aber aufgrund der Sanierung bis 2026 geschlossen.