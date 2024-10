Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simone Steffan.

6:58 Uhr Mehrere Leichtverletzte bei Brand in Singen Im Singen (Landkreis Konstanz) hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt gebrannt. Im Keller brach gestern Abend ein Feuer aus. Warum, ist unklar. Die Feuerwehr räumte das auf drei Stockwerken bewohnte Haus und löschte den Brand. Drei Personen wurden mit einer Drehleiter aus dem Haus gerettet. Insgesamt wurden neun Menschen leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro.

6:45 Uhr In BW fehlen mehr als 200 Schulleiterinnen und Schulleiter Immer weniger Lehrkräfte wollen den Job als Schulleiter oder Schulleiterin machen. Bundesweit sind mindestens 1.286 Rektorenstellen gar nicht oder nur vorübergehend besetzt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) unter den Kultusministerien der Bundesländer. In Baden-Württemberg fehlen demnach aktuell 221 Schulleitungen - die zweithöchste Zahl unter allen Bundesländern. Die meisten offenen Stellen gibt es laut der Umfrage in Nordrhein-Westfalen mit 328. Die dritthöchste Zahl meldet Niedersachsen mit 162. Am wenigsten, nämlich nur sechs freie Rektorenstellen gibt es in Hamburg. Sendung am Mo. , 28.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:37 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Der Nebel löst sich im Laufe des Vormittags auf, dann scheint wieder die Sonne. Es gibt nur einzelne Wolkenfelder. Die Temperaturen steigen auf milde 15 bis 20 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (34,6 MB | MP4) Sendung am So. , 27.10.2024 19:45 Uhr, SWR Aktuell Nachrichten

6:15 Uhr Deutscher Umweltpreis für Schnelllade-Pionier aus Nürtingen Was man sich bei einer WC-Spülung nicht so alles abschauen kann: Thomas Speidel aus Nürtingen (Landkreis Esslingen) hat ein System erfunden, mit dem Elektroautos schneller aufgeladen werden können. Einmal drücken und der Tank ist voll. Dafür hat er den renommierten Deutschen Umweltpreis bekommen – aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ausgezeichnet wurde auch die Moorforscherin Franziska Tanneberger aus Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern). Steinmeier betonte, dass die Forschung der beiden sehr wirksam im Kampf gegen die Klimakatastrophe und für die Biodiversität sein könne. Der Preis gehört laut DBU mit insgesamt 500.000 Euro zu den höchst dotierten Umweltpreisen in Europa. Er wird jedes Jahr vergeben. Video herunterladen (114,2 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Vor dem Amtsgericht in Karlsruhe wird heute das Urteil im Prozess gegen drei Sozialarbeiter des KSC-Fanprojekts erwartet. Nach einem Pyro-Eklat im Wildparkstadion vor zwei Jahren hatten sich die drei geweigert, Namen der Verantwortlichen preis zu geben. Beim Spiel des KSC gegen St. Pauli im November 2022 hatten Fans verbotenerweise Pyrotechnik gezündet. Elf Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind. Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie endet heute die Friedenspflicht. Bereits für morgen hat die IG Metall bundesweite Warnstreiks angekündigt. Wo in Baden-Württemberg gestreikt werden soll, hat die Gewerkschaft noch nicht öffentlich gemacht. In der Vergangenheit waren unter anderem Beschäftigte bei den Fahrzeugherstellern Mercedes-Benz, Porsche und bei großen Zulieferern wie Mahle oder Bosch zu kurzfristigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Vor dem Amtsgericht Pforzheim beginnt heute die Verhandlung gegen einen Mann, der wegen Volksverhetzung angeklagt ist. Ihm wird vorgeworfen, während der Verlegung von Stolpersteinen judenfeindliche Aussagen gemacht zu haben. Gegen einen Strafbefehl von 120 Tagessätzen legte der Angeklagte Einspruch ein.

6:05 Uhr Heidenheim und Hoffenheim trennen sich unentschieden Gestern war Baden-Württemberg-Derby: Der 1. FC Heidenheim musste am 8. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim ran. Gastgeber Heidenheim versuchte viel, kam aber selten zu guten Gelegenheiten. Und wenn, war der starke Nationaltorwart Oliver Baumann im Tor der Kraichgauer zur Stelle. Auf der Gegenseite war es Keeper Kevin Müller, der Hoffenheims Offensive mit Glanzparaden ausbremste. Am Ende stand es 0:0. Damit rutscht Heidenheim auf Platz 10 in der Tabelle, während die TSG auf Rang 15 nur noch drei Zähler von einem Abstiegsrelegationsplatz trennen. Nationaltorhüter glänzt Baumann rettet Hoffenheim einen Punkt in Heidenheim Der achte Spieltag der Fußball-Bundesliga endet mit einer Nullnummer - weil Oliver Baumann einen richtig guten Tag hatte. Der Torhüter bewahrte die TSG Hoffenheim vor einer Nieder… Sendung am Mo. , 28.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:04 Uhr Margot Friedländer in Heidelberg geehrt Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer hat zusammen mit der "Initiative Zweitzeugen" den Hermann-Maas-Preis erhalten. Bei der Feierstunde in Heidelberg bedankte sich Friedländer in einer Videobotschaft. Die 102-Jährige sagte, die Vergangenheit könne man nicht mehr ändern, aber die Taten von damals dürften nie wieder geschehen. Die „Initiative Zweitzeugen“ aus Nordrhein-Westfalen erhielt den Preis für die Aufrechterhaltung der Erinnerungskultur. Sie setzt sich dafür ein, dass junge Menschen die Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden in die nächste Generation weitertragen. Sendung am So. , 27.10.2024 20:00 Uhr, Musik Klub Soul, SWR1 Baden-Württemberg