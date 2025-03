Schweres Erdbeben in Thailand und Myanmar: Ein Augenzeuge aus Künzelsau berichtet

Bei einem schweren Erdbeben in Thailand sind Häuser eingestürzt und Menschen ums Leben gekommen. Ein Mitarbeiter der Firma Ziehl-Abegg aus Künzelsau hat es vor Ort miterlebt.

Es war ein schweres Erdbeben, das Südostasien in den vergangenen Stunden erschüttert hat . Die Naturkatastrophe brachte viele Häuser zum Einsturz, Menschen kamen dabei ums Leben. Steffen Sinn arbeitet für den Künzelsauer Ventilatoren-Hersteller Ziehl-Abegg (Hohenlohekreis) in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Er hat das Unglück vor Ort miterlebt und kam mit dem Schrecken davon.

Er sei gerade bei einem Meeting gewesen, erzählt er, als die Wände im achten Stock des Gebäudes rissen und die Decken einstürzten. Er sei auch von Partikeln getroffen worden. Bei ihm sei aber alles okay, auch seine Kolleginnen und Kollegen und deren Familienmitglieder seien alle unverletzt geblieben.

Ein Gebäude, das sich noch im Bau befand, ist in Bangkok bei dem Erdbeben eingestürzt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Sakchai Lalit

Gefahr von Nachbeben besteht auch in Bangkok

Die thailändische Regierung hat laut Steffen Sinn eine Warnung für die kommenden Stunden und Tage herausgegeben, insbesondere für das Betreten höherer Gebäude. Es sei mit Nachbeben zu rechnen, heißt es. Der Verkehr sei etwas chaotisch, so Sinn, aber es verlaufe insgesamt sehr diszipliniert. Die Rettungskräfte machen eine gute Arbeit.

Chaotisch, aber auch ruhig und diszipliniert. Von großer Panik will ich nicht sprechen.

Das Unternehmen Ziehl-Abegg hat mittlerweile entschieden, das Geschäft von Bangkok in ein anderes Werk zu verlagern, das rund 200 Kilometer entfernt im thailändischen Inland liegt. Die Vorbereitungen seien bereits getroffen worden. Weitere Details zur Gesamtlage lägen ihm jedoch noch nicht vor, sagt Sinn. Die Schäden am Gebäude in Bangkok seien reparabel. Das Epizentrum des Erdbebens am Freitag lag in Myanmar, wo es eine Stärke von 7,7 erreichte.