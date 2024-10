per Mail teilen

Sie kennt sich bestens aus mit Landwirtschaft und Rindern: Lisa-Marie Renz, die neue baden-württembergische Braunviehkönigin. Gekürt wurde sie am Sonntag in Bad Waldsee.

Lisa-Marie Renz trägt seit Sonntag den Titel "Braunviehkönigin Baden-Württemberg". Sie kommt aus Unterweiler, einem Ortsteil von Ulm, und setzte sich bei der Wahl in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) gegen zwei Mitbewerberinnen durch.

Es sei eine ganz enge Entscheidung gewesen, sagte Josef Volkwein, der 1. Vorsitzende der Rinderunion Baden-Württemberg, die die Wahl gemeinsam mit dem Braunviehforum organisiert hatte. Gewählt hatte das Publikum in der Versteigerungshalle.

Zur Braunviehkönigin gekürt wurde Lisa-Marie Renz beim Braunviehtag in Bad Waldsee, dem Züchter-Wettbewerb der Rinderunion Baden-Württemberg. Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof in Unterweiler bei Ulm. Hauptberuflich ist die 21-Jährige pharmazeutische technische Assistentin, doch ihre große Liebe gilt den Kühen.

Die Braunviehkönigin ist schon als Kind viel im Stall gewesen

Als Kind hat sie es mit einem kleinen Kalb sogar hinbekommen, dass das Tier auf seinen Namen gehört hat. Sie habe das Kalb viel gestreichelt, sei mit ihm auf dem Hof herumgelaufen. Später sei es zu ihr gekommen, wenn sie den Namen gerufen habe. Im kommenden Jahr will Lisa-Marie Renz die Ausbildung zur Nebenerwerbslandwirtin machen.

Königliche Hoheiten. In der Mitte die neue Braunviehkönigin Lisa-Marie Renz. Rechts ihre Vorgängerin, Isabel Allmendinger. Und links Emelie Witzigmann, die amtierende Bodensee-Apfelkönigin. SWR Wolfgang Wanner

In den kommenden zwei Jahren nun wird die junge Frau viel unterwegs sein, um im Namen der Rinderunion Baden-Württemberg Werbung für das Braunvieh zu machen. Sie dürfe sich auf eine schöne Zeit freuen, meinte Isabel Allmendinger aus Amtzell (Landkreis Ravensburg). Sie war in den zurückliegenden zwei Jahren Braunviehkönigin. Mehr als 80 Auftritte im In- und Ausland hat sie absolviert und dabei mehr als 15.000 Kilometer zurückgelegt.

Allgäuer Braunvieh: Von der Originalrasse leben nur rund 200 Stück im württembergischen Allgäu. SWR

Drei Bewerberinnen um den Titel "Braunviehkönigin Baden-Württemberg"

Insgesamt drei Frauen, alle Anfang 20 und auf Bauernhöfen groß geworden, hatten sich um den Titel beworben: Christine Kempter aus Argenbühl, Tanja Hofer aus Kißlegg und Lisa-Marie Renz aus Ulm-Unterweiler. Im Sommer hatten sie sich bei der Landesgartenschau in Wangen erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.