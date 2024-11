Liebesgeschichten vom Tengener Schätzele Markt

Sie läuft, und läuft, und läuft: Ultraläufe sind das Lebenselixier der Hobbyläuferin Tanja Höschele aus Straubenhardt. Die Sportlerin hat schon einige ungewöhnliche Weltrekorde im Treppenlaufen geknackt. Gerade wollte sie es wieder einmal wissen: Die Extremsportlerin lief am Aussichtsturm "Himmelsglück" in Schömberg (Kreis Calw) die 300 Stufen hoch und runter, ganze 12 Stunden lang. In der Landesschau erzählt sie, wie sie trotz Krämpfen und einem plötzlichen emotionalen Tief kurz vor dem Ziel den Weltrekord geschafft hat.