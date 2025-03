Das pensionierte Ärzte-Ehepaar Marlies und Fritz Fröhle organisiert von der Reichenau aus seit Jahren Hilfe für Myanmar. Nach dem schweren Erdbeben haben sie eine Spendenaktion gestartet.

Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar und Thailand haben Marlies und Fritz Fröhle Fotos von ihrem deutschen Kontaktmann, Oliver Esser, in Myanmar erhalten. Darauf sind zerstörte Häuser und Hotels sowie eine eingestürzte Eisenbahnbrücke über den Fluss Irrawaddy zu sehen.

Die Krankenhäuser sind überfüllt, die Ärzte wissen nicht, wie sie durchkommen. Es ist eine echte Katastrophe.

Augenzeuge berichtet von minutenlangem Erdbeben

Oliver Esser hatte dem Reichenauer Ärztepaar am Freitag geschrieben, er habe während des Bebens in einer Hotellobby gesessen. Es habe ihn ein bis zwei Minuten lang geschüttelt wie in einem kleinen Lkw auf einer holprigen Bergstraße.

Mein Körper wurde von links nach rechts geworfen wie auf einer Achterbahn. Das ganze Gebäude bebte wie verrückt.

Diese Bilder schickte Oliver Esser nach dem Erdbeben an das Reichenauer Ärztepaar:

Marlies und Fritz Fröhle betreiben seit ein paar Jahren die "Aktion Myanmar" auf der Insel Reichenau im Kreis Konstanz.

Was genau macht die "Aktion Myanmar"? Die "Aktion Myanmar" ist 2004 von dem Düsseldorfer Ärzte-Ehepaar Heller gegründet worden. Jedes Jahr arbeiten Allgemein-, Fach- und Zahnärzte sowie -ärztinnen jeweils mehrere Wochen im Land. In Kooperation mit burmesischen Kollegen und Schwestern halten sie Sprechstunden ab, nehmen kleine Operationen vor und organisieren Fortbildungen und Trainings. Die Hilfsorganisation ist eigenen Angaben zufolge ein gemeinnütziger Verein und sammelt Spenden.

Hilfe für Bürgerkriegsregion in Myanmar

Das Ehepaar Fröhle organisiert vom Bodensee aus Operationen für Schwerkranke oder sammelt Spenden und schickt Krankenbetten, medizinische Instrumente und anderes für ein unterirdisches Krankenhaus nach Myanmar. Denn die Menschen, denen sie helfen, leben in vom Bürgerkrieg betroffenen Regionen.

Erdbeben ist nur die jüngste von vielen Katastrophen in Myanmar

Fröhles selbst waren dreimal im Land, zuletzt 2020, vor dem Militärputsch. Das Erdbeben jetzt berührt sie emotional. "Es treibt einem die Tränen in die Augen", sagt Marlies Fröhle. Denn neben dem Bürgerkrieg leidet die Bevölkerung in Myanmar immer wieder unter Naturkatastrophen, vor zwei Jahren etwa verwüstete ein Zyklon Teile des Landes. Jetzt haben sie einen Spendenaufruf an Unterstützer und Sponsoren geschickt, die ersten Zusagen für Spenden sind bereits am Freitag eingegangen.