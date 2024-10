Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Julia Kunert.

6:35 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Heute morgen liegen die Temperaturen zwischen 5 und 11 Grad. Am Vormittag ist es überwiegend neblig mit ein paar sonnigen Abschnitten. Im Laufe des Nachmittags sollte sich der meiste Nebel im Land gelichtet haben. In Richtung Donau, Bodensee und Schwarzwald kann es aber bis in die Nachmittagsstunden zähe Nebelfelder geben. Die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad. Zwischen Karlsruhe und Pforzheim gibt es viel Sonne mit Temperaturen bis zu 22 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (35,1 MB | MP4)

6:25 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Bis Samstag wird noch im Rahmen der Übung "Magnitude" der Ernstfall eines Erdbebens am Oberrhein geprobt. Knapp 1.000 Menschen sind an der Übung im Neckar-Odenwald-Kreis und Mannheim beteiligt. Heute Vormittag wird zum Beispiel die Bewältigung eines Gasaustritts im Mannheimer Hafen geübt. An der Universität Tübingen entsteht der sogenannte Innovationscampus Cyber Valley 2. Heute ist dort Spatenstich. Vertretende aus Wissenschaft und Wirtschaft sollen hier unter anderem die Nutzung Künstlicher Intelligenz vorantreiben. Wird die alte Nummer 1 auch die neue Nummer 1? Am Abend geht die SWR1 Hitparade mit der großen Final-Party in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle zu Ende. Nur noch wenige Stunden - dann wissen wir, ob Queen mit "Bohemian Rhapsody" den Titel verteidigen kann.

6:15 Uhr BW-Gesundheitsminister: Länder halten Krankenhausreform auf Die im Bundestag beschlossene Krankenhausreform braucht zwar keine Zustimmung durch die Bundesländer - im Bundesrat können die Länder aber mit Mehrheit das Gesetz in den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag schicken. Und das wird wohl auch passieren - das kündigte zumindest BW-Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) gestern Abend in der SWR-Sendung "Zur Sache! Baden-Württemberg" an. Eine Mehrheit der Bundesländer wolle die umstrittene Reform vorerst aufhalten, um sie "besser zu machen", so Lucha. Grün-Schwarz in BW und unionsgeführte Länder kritisieren schon länger die Reform, mit der die Bundesregierung den finanziellen Druck auf die Kliniken verringern will. Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Florian Wahl, warnte in der Sendung davor, dass bei einem Anrufen des Vermittlungsausschusses das Gesetz nicht mehr vor der Bundestagswahl im Herbst 2025 in Kraft treten könne - das wäre aus seiner Sicht eine "Katastrophe". Baden-Württemberg Nach Entscheidung im Bundestag BW-Gesundheitsminister: Länder werden Krankenhausreform vorerst aufhalten Für Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha ist die Krankenhausreform ein Fall für den Vermittlungsausschuss. Verzögert sich das Gesetzesvorhaben dadurch weiter? 20:15 Uhr Zur Sache! Baden-Württemberg SWR BW

6:07 Uhr Trümmer, Tote und Verletzte: Katastrophenübung in Mosbach geht weiter Eingestürzte Häuser, Tote und Verletzte - zum Glück nur in Form von Rollenspielern und Puppen: Bei der Übung "Magnitude" wurde gestern in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) die Situation nach einem Erdbeben zwischen Mannheim und Karlsruhe simuliert. Die internationale Katastrophenschutz-Übung geht drei Tage lang. Fast 1.000 Einsatzkräfte proben verschiedene Katastrophenfälle. Heute Vormittag wird unter anderem ein Gasaustritt am Mannheimer Hafen im Trainingszentrum nachgestellt. Hier könnt ihr euch den gestrigen Einsatz auf einer 200 Meter langen Trümmerstrecke anschauen: Video herunterladen (32,4 MB | MP4)