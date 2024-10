Viele Chancen, keine TSG-Tore: Hoffenheim verliert unglücklich in Porto

Im dritten Gruppenspiel der Europa League hat die TSG Hoffenheim gegen den FC Porto verloren. Und das, obwohl die TSG vor allem in der ersten Hälfte deutlich mehr Chancen hatte.

Bitter für die TSG Hoffenheim: Trotz einer starken Leistung haben die Hoffenheimer am Donnerstag (24.10.2024) beim FC Porto mit 0:2 (0:1) verloren. Jacob Bruun Larsen hatte unter anderem zweimal die Chance auf das 1:0 für die TSG. Allerdings fielen dann beide Tore für die Gastgeber: nach einem Standard durch Tiago Djaló (45. Minute+2) und durch einen starken Schuss aufs kurze Eck von Samu Omorodion (75.)

Starke erste Hälfte von Hoffenheim wird nicht belohnt

Rein spielerisch ging die erste Hälfte im Estadio do Dragao klar an die Gäste aus Hoffenheim. Und auch die erste Chance des Spiels: Nach einem Eckball von Tom Bischof köpfte Bruun Larsen den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei (12. Minute). Die beste, aber auch die einzige Chance in der ersten Viertelstunde ging damit an die Hoffenheimer.

Auch danach rissen die Chancen der TSG nicht ab: Anton Stachs Schuss aufs Tor wurde abgefälscht (16.), eine weitere Chance landete in den Händen von Portos Diogo Costa (17.). Der erste Abschluss von Porto (20.) wurde von Stach abgewehrt und auch die darauf folgende Ecke kam an der kompakt stehenden Hoffenheimer Abwehr nicht vorbei. In der 24. Minute gab es dann die nächste Riesenchance für Hoffenheim. Nach einem tiefen Pass von Bischof auf Bruun Larsen hatte dieser nur noch den portugiesischen Torwart vor sich. Sein Lupfer verfehlte aber das lange Eck.

Unverdiente Führung für Porto kurz vor der Pause

Kurz vor der Pause folgte die nächste Chance für Hoffenheim: Adam Hložek setzte sich im Sechzehner gegen zwei Gegenspieler durch und schloss aus elf Metern ab (44.). Der Ball ging allerdings knapp übers Tor. Und dann wurde es richtig bitter für die TSG: Nach einer Gelben Karte für Stanley Nsoki bekam Porto in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Freistoß. Diesen verwandelte Tiago Djaló direkt ins linke Eck (45.+2). Unhaltbar für Oliver Baumann.

Die TSG Hoffenheim ging damit nach einer starken ersten Hälfte und einem unverdienten Gegentor der Gastgeber in die Pause.

Zweite Chance für Porto führt zum 2:0

Die Hoffenheimer kamen unverändert aus der Kabine, spielten jedoch nicht so stark wie in der ersten Halbzeit. Porto ließ allerdings deutlich weniger zu. In der 61. Minute gelang der erste gute Abschluss der TSG in der zweiten Halbzeit: Nsoki legte im Strafraum auf Hložek ab, dessen Linksschuss jedoch am Tor vorbei flog.

Trotz einiger Wechsel und frischem Wind bei Hoffenheim folgte dann das 2:0 für den FC Porto. Nach einem hohen Ball ließ sich der bis dahin sehr starke Stach von Samu überlaufen. Dieser zog dann ab aufs kurze Eck und traf zum 2:0. Torhüter Baumann zögerte vorher beim Rauslaufen und konnte das Gegentor nicht verhindern. Und so ging ein starkes Spiel der Hoffenheimer mit der ersten Niederlage für die TSG in der laufenden Europa-League-Spielzeit zu Ende.

Im nächsten Europa-League-Spiel (7. November, 21 Uhr) hat die TSG Hoffenheim Olympique Lyon zu Gast. Zuvor steht am kommenden Sonntag (ab 19:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) das Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim an.