Mainka machts: 1. FC Heidenheim bezwingt Pafos FC

Der 1. FC Heidenheim hat den nächsten Sieg in der Conference League geholt. Kapitän Patrick Mainka sorgte beim Pafos FC auf Zypern für die Entscheidung - und Jubel bei den mitgereisten Fans.

Zweites Spiel, zweiter Sieg für den 1. FC Heidenheim in der Conference League. Das Team von Trainer Frank Schmidt feierte auf Zypern bei Pafos FC am Donnerstag (24.10.2024 ) einen 1:0-Erfolg. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Kapitän Patrick Mainka in der 25. Minute. Die Heidenheimer hielten dem Druck des Gastgebers stand und sicherten sich so die nächsten Punkte in der Ligaphase der Conference League.

Heidenheimer Rotation, zyprischer Zugriff

Heidenheims Trainer Schmidt entschied sich beim Spiel auf Zypern für sieben Wechsel in der Heidenheimer Startformation. Die Rotation zwischen Bundesliga und Conference League inzwischen eingespielt, gesetzt aber sind etwa Mainka und Keeper Kevin Müller. Beide waren schon in der Anfangsphase gefragt – von Beginn an gab es viele intensive Zweikämpfe, die Gastgeber aber mit mehr Zugriff und der ersten Chance in der 10. Minute. Jairo aber setzte den Ball knapp über den Kasten von Schlussmann Müller.

Schmidt haderte mit der Anfangsphase und kommunizierte viel an der Seitenlinie, sah nach rund einer Viertelstunde aber, dass sein Team besser in die Partie fand. Die Offensivaktionen der Heidenheimer liefen häufig über die rechte Seite – wie in der 22. Minute: Marnon Busch mit dem Zuspiel auf Mikkel Kaufmann, der den Ball an die Querlatte setzte.

Kapitän Mainka trifft zur Führung

Die Heidenheimer also mit der ersten guten Möglichkeit, dadurch auch mit mehr Spielkontrolle – und einem starken Kapitän. Mainka war in der 25. Minute nach einer Flanke von Sirlord Conteh zur Stelle, hielt den Fuß rein und lenkte den Ball zur Führung für den FCH über die Linie. Der Pokalsieger aus Zypern aber steckte nicht auf, versuchte den FCH trotz Rückstand unter Druck zu setzen. Rund zehn Minuten vor der Halbzeit war es Vlad Dragomir, der für den Ausgleich hätte sorgen können – den Ball aber am ersten Pfosten knapp neben das Tor setzte. So ging es mit der knappen Führung für das Team von Trainer Schmidt in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kamen beide Teams mit Tempo aus der Kabine – die Gastgeber aber erhöhten den Druck auf den FCH, droschen den Ball erst über den Kasten (45.) und scheiterten dann an Keeper Müller (51.). Nach knapp einer Stunde hatten die 200 mitgereisten Fans der Heidenheimer den nächsten Jubel auf den Lippen, Schlussmann Ivica Ivusic aber parierte den Abschluss von Tim Siersleben im Nachfassen.

Pafos weiter mit Druck

Der zyprische Pokalsieger dennoch weiter druckvoll, aber mit wenig Präzision vor dem Tor. Eine Viertelstunde vor Schluss etwa köpfte Ivan Sunjic den Ball am Tor vorbei. Die Partie ebbte in der Schlussphase zusehends ab - die Heidenheimer verteidigten konsequent und hatten durch Adrian Beck (90.+1) noch eine gute Chance. Der aber erwischte den Ball nicht richtig und drosch ihn in den Nachthimmel auf Zypernl. So blieb es beim 1:0 für den FCH, der sich so den nächsten Sieg in der Conference League sicherte.

Für das Team von Trainer Schmidt sind das wichtige Punkte bei der Premiere auf internationalem Parkett. In der Bundesliga empfangen die Heidenheimer am Sonntag (19:30 Uhr) die TSG Hoffenheim auf dem Schlossberg.