Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

7:29 Uhr Experte zum Verkehrsunfall in Esslingen Gerade ging es ja schon um die Trauer nach dem tödlichen Unfall in Esslingen, bei dem am Dienstag eine Fußgängerin und ihre zwei kleinen Kinder starben. Wir haben dazu auch einen Unfallforscher gefragt, wie er den Vorfall einordnet. Nach Meinung von Siegfried Brockmann von der Björn Steiger Stiftung kommt so ein Zusammenstoß "vergleichsweise selten" vor. Auch was mögliche Ursachen des Unfalls angeht, gibt er eine Einschätzung: Eine medizinische Ursache sei zum Beispiel möglich. Weitere Gründe sind seiner Erfahrung nach das Abgelenktsein durch Smartphones oder eine deutlich erhöhte Geschwindigkeit. Technische Mängel an Unfallfahrzeugen kämen hingegen in vergleichbaren Fällen nur sehr selten vor. Video herunterladen (56,2 MB | MP4)

7:20 Uhr Europapokal: Hoffenheim tritt in Porto an, Heidenheim auf Zypern Die TSG 1899 Hoffenheim möchte beim FC Porto ihren sportlichen Aufwärtstrend fortsetzen und in der Europa League weiter ungeschlagen bleiben. Nach dem jüngsten Erfolg in der Bundesliga gegen den VfL Bochum will das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo im Duell mit dem Pokalsieger Portugals erneut punkten. Kämpfen und mutig sein lautet daher die Devise im Drachenstadion, das für seine hitzige Atmosphäre bekannt ist. Bisher hat die TSG in dem Wettbewerb aus zwei Partien vier Punkte geholt. Personell kann Matarazzo fast aus dem Vollen schöpfen. Das Spiel beginnt um 21 Uhr. Der 1. FC Heidenheim tritt ebenfalls heute beim zyprischen Vertreter Pafos FC an. Das Spiel in der Conference League beginnt ebenfalls um 21 Uhr. Das erste Spiel hatte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt 2:1 gegen Olimpija Ljubljana mit 2:1 gewonnen.

7:03 Uhr Razzia wegen des Vorwurfs der Schleuserkriminalität Rund 200 Polizisten haben gestern bei einer Razzia gegen mutmaßliche Schleuser und Betrüger 22 Gebäude und Wohnungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz durchsucht. Dabei wurde laut Staatsanwaltschaft Mannheim ein 39-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Ihm wird gewerbsmäßiger Betrug in mehreren Fällen sowie das Einschleusen von Ausländern vorgeworfen. Der türkische Staatsbürger steht unter Verdacht, federführend das Einschleusen organisiert zu haben. Mittlerweile wurde gegen ihn Haftbefehl erlassen, er sitzt in U-Haft. Sendung am Mi. , 23.10.2024 18:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:50 Uhr Erdbeben-Großübung beginnt Es ist das erste Probe-Szenario dieser Dimension in Deutschland: Bei der internationalen Großübung "Magnitude" wird ab heute der Ernstfall eines Erdbebens am Oberrhein geprobt - 36 Stunden lang, bis Samstag. Die Annahme: ein Erdbeben zwischen Mannheim und Karlsruhe. Knapp 1.000 Menschen sind an der Übung im Neckar-Odenwald-Kreis und Mannheim beteiligt. Überprüft wird beispielsweise, wie Menschen aus eingestürzten Gebäuden gerettet werden können - aber auch, wie man mit beschädigter Infrastruktur umgeht. Dabei wird unter anderem ein großflächiger Stromausfall, der Austritt von Gefahrenstoffen oder verseuchtes Trinkwasser simuliert. Es geht darum, wie gut Rettungskräfte auf einen solchen Fall vorbereitet wären. Mosbach/Mannheim Eingestürzte Häuser, Verletzte und Chemieunfall Einsatzkräfte proben Ernstfall: Große Erdbeben-Übung in Mosbach und Mannheim Bei einer internationalen Katastrophenschutz-Übung in Mosbach und Mannheim bereiten sich hunderte Einsatzkräfte auf den Ernstfall vor. Das Szenario: Ein Erdbeben sorgt für Chaos. Sendung am Do. , 24.10.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:44 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Heute Morgen liegen die Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad. Am Vormittag hängen noch Nebelfelder mit zum Teil tiefe Wolken über Baden-Württemberg. Im Laufe des Nachmittags lockert sich das Ganze etwas auf und die Sonne lässt sich besonders in Richtung Oberschwaben blicken. Die Temperaturen befinden sich dann meist bei 12 bis 13 und 15 bis 18 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,3 MB | MP4)

6:39 Uhr Petition für Windkraft auf der Alb Die Initiative Pro Windkraft Neckar-Alb übergibt heute vor dem Landratsamt Tübingen die gesammelten Unterschriften ihrer Online-Petition an den dortigen Regionalverband. Die Unterschriften sollen die Verantwortlichen darin bestärken, mindestens 1,8 Prozent der Regionsfläche für Windenergie auszuweisen. Gut 5.000 Unterschriften sind bei der Online-Petition bis kurz vor deren Ende zusammengekommen. Der Ausbau der Windkraft geht indes im ganzen Land nicht voran: Die Landesregierung in Baden-Württemberg hatte zum Beispiel bei der letzten Ausschreibung der Bundesnetzagentur für Windenergie-Anlagen kein Projekt beantragt. Sendung am Do. , 24.10.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Nachrichten

6:35 Uhr Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand in Stuttgart In Stuttgart sind bei einem Wohnungsbrand zwei Bewohner schwer verletzt worden. Einer von ihnen habe sich starke Verbrennungen zugezogen, teilte die Feuerwehr mit. Als die Einsatzkräfte am Nachmittag eintrafen, waren Wohnung und Treppenhaus demnach leicht verraucht, das Feuer jedoch bereits gelöscht. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt. Sendung am Do. , 24.10.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart - Nachrichten

6:20 Uhr Trauer nach tödlichem Unfall in Esslingen Nach dem schweren Unfall in Esslingen am Dienstag in Esslingen mit drei Toten ist die Trauer groß. Ein 54-jähriger Autofahrer war aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und von der Fahrbahn abgekommen. Der SUV des Fahrers erfasste die drei Fußgänger auf einem Gehweg. Die Mutter und ihre beiden Kinder erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Anwohnende haben Blumen und Kerzen an dem Ort niedergelegt, viele kannten die Opfer. Am Alten Rathaus in Esslingen waren die Fahnen gestern auf Halbmast gesetzt. Der Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) bezeichnete den Unfall als einen der traurigsten Momente in seiner fast 20-jährigen Amtszeit. Die Stadt werde für die Trauerbewältigung im Stadtteil sehr präsent sein. Die Unfallstelle soll untersucht werden. Esslingen Freundin erhebt schwere Vorwürfe - OB fordert Tempo 30 Trauer und Anteilnahme nach tödlichem Unfall in Esslingen Ein Autofahrer verliert in Esslingen-Weil die Kontrolle über seinen Wagen. Eine Mutter und ihre zwei Söhne werden erfasst und sterben. Die Anteilnahme und Trauer ist groß. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Do. , 24.10.2024 17:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart - Nachrichten

6:07 Uhr Das wird heute wichtig In Mosbach und Mannheim findet die internationale Katastrophenschutz-Übung "Magnitude" statt. Bis Samstag wird der Ernstfall eines Erdbebens am Oberrhein geprobt. Knapp 1.000 Menschen sind an der Übung im Neckar-Odenwald-Kreis und Mannheim beteiligt. In Mannheim wird am Landgericht das Urteil gegen den Leiter eines Pflegedienstes erwartet. Der 72-Jährige muss sich wegen millionenschweren Betrugs mit Pflegeleistungen vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen in den Jahren 2015 bis 2019 Leistungen von Patienten abgerechnet zu haben, obwohl kein Anspruch bestand. Insgesamt soll er rund 1,9 Millionen Euro zu Unrecht abgerechnet haben.