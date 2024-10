Nach einer spektakulären Flucht fehlt weiterhin jede Spur des mutmaßlichen Fahrers eines geklauten Mercedes. Zusammenhängend mit diesem Fall gab es jetzt einen SEK-Einsatz.

Der vor rund zwei Wochen in Wüstenrot (Kreis Heilbronn) als gestohlen gemeldete Luxus-Mercedes hat jetzt wohl einen Einsatz des Sondereinsatzkommandos (SEK) der Polizei nach sich gezogen. In Wüstenrot hat ein SEK-Team am Mittwoch in diesem Zusammenhang eine Wohnung gestürmt. Das bestätigte die Polizei der "Heilbronner Stimme".

Bisher wenige Details über SEK-Einsatz in Wüstenrot

Die Polizei war am Freitagnachmittag nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen. Allerdings hat ein Sprecher der Polizei der Zeitung den Einsatz am Mittwochnachmittag bestätigt - auch, dass dieser im Zusammenhang mit dem gestohlenen Mercedes steht. Informationen der Heilbronner Stimme zufolge soll es sich wohl aber nicht um die Wohnung des Besitzers des Wagens handeln. Weitere Details zu dem Einsatz sind bisher nicht bekannt.

Der Mann hatte das Auto vor rund zwei Wochen als gestohlen gemeldet. Auf einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei hat der mutmaßliche Dieb nicht nur mehrere Streifenwagen beschädigt, am Ende baute er noch einen schweren Unfall in Heilbronn. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. Allerdings konnte der Täter flüchten und wurde bisher nicht gefasst.