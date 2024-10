Vor dem Karlsruher Amtsgericht wird am Montag das Urteil gegen drei Sozialarbeiter des KSC-Fanprojekts erwartet. Nach einem Pyro-Eklat hatten sie sich geweigert, als Zeugen auszusagen.

Der Prozess gegen drei Mitarbeiter des Fanprojekts des Karlsruher SC vor dem Karlsruher Amtsgericht wird am Montag fortgesetzt. Es wird mit dem Urteil gerechnet. Die drei sind angeklagt, weil sie sich geweigert hatten, in der Aufarbeitung eines Pyro-Skandals im Wildparkstadion im November 2022 als Zeugen auszusagen.

Als Grund dafür nannten die drei Sozialarbeiter, dass sie auf das Vertrauen der Fans angewiesen seien. Daher hätten sie nicht als Zeugen ausgesagt, um das Vertrauensverhältnis zu den Menschen, mit denen sie arbeiten, zu schützen.

Gericht: Schlagabtausch zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft

Am ersten Verhandlungstag am 15. Oktober vor dem Amtsgericht Karlsruhe gab es im vollen Gerichtssaal ein Katz- und Mausspiel zwischen den Verteidigern und der Staatsanwaltschaft. Zeugenaussagen zum Verhalten der drei Angeklagten brachten wenig Klarheit. Neben einem szenekundigen Beamten der Karlsruher Polizei wurde ein ermittelnder Staatsanwalt und ein mittlerweile pensionierter Ermittlungsrichter vernommen.

So merkte die Verteidigung an, dass der szenekundige Polizist selbst an keiner Zeugenvernehmung von Tatverdächtigen und Opfern anwesend war und dementsprechend zu wichtigen Sachverhalten nichts sagen könne. Der Prozess drohte zeitweilig zu platzen.

KSC: Mitarbeiter von Fanprojekt schweigen weiter

Bei der Pyro-Aktion im November 2022 vor dem Spiel des Karlsruher SC in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli waren auf der voll besetzten Tribüne des Wildparkstadions mindestens elf Menschen verletzt worden. Weil die drei angeklagten Sozialarbeiter danach schwiegen, wurden gegen sie Strafbefehle verhängt. Sie weigerten sich, zu zahlen. Deswegen kam es zur öffentlichen Gerichtsverhandlung. Das Karlsruher Fanprojekt fordert in diesem Zusammenhang ein Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeiter.

Rahmenbedingungen eindeutig: Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeiter

Die angeklagten Fanprojekt-Mitarbeiter hatten im Vorfeld der Verhandlung ein breites Bündnis aus mehreren Verbänden, Gewerkschaften und Vereinen auf ihrer Seite, die ein Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeiter und damit eine Reform des entsprechenden Gesetzesparagrafen fordern.

Die Bundesregierung sprach sich dagegen Ende vergangenen Jahres in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linken im Bundestag gegen ein Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeiter aus und verwies auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.

Mehrere Prozesse: KSC-Fans wegen Pyro verurteilt

Derzeit müssen sich 25 KSC-Anhänger in einer Reihe von Verhandlungen vor dem Amtsgericht Karlsruhe verantworten. In den bisher verhandelten Fällen wurden die Angeklagten alle zu Freiheitsstrafen verurteilt - zwischen neun Monaten auf Bewährung und einem Jahr und zwei Monaten ohne Bewährung. Das führte bundesweit in deutschen Stadien zu Protestplakaten in der Fanszene. Die bisher verurteilten KSC-Fans gingen alle in Berufung. Der Pyrotechnik-Eklat wird also auch noch das Karlsruher Landgericht beschäftigen.