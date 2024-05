Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:30 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Es bleibt wechselhaft Bis zum Freitag bleibt es voraussichtlich feucht in Baden-Württemberg - es kann aber auch immer wieder Sonnenschein geben. Heute herrschen tagsüber Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (41,5 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Gemeinde Reichenau begeht heute den höchsten ihrer drei inseleigenen Feiertage: das Heilig-Blut-Fest. Im Mittelpunkt steht eine Reliquie, die Blut von Christus enthalten soll. Traditionell feiert die Gemeinde den Tag jedes Jahr eine Woche nach Pfingstmontag. Die Rosensteinbrücke in Stuttgart-Bad Cannstatt soll schrittweise erneuert werden. Die Brückenflächen seien bereits abgetragen, nun soll der erste der Brückenpfeiler entfernt werden. Das 50 Meter lange und 300 Tonnen schwere Teil des Trägers soll auf eine schwimmende Plattform abgelassen und im Laufe der Nacht abtransportiert werden. In Pforzheim beginnt der Bundeskongress "Tag der Regionen". Dabei soll laut Bundesbauministerium über aktuelle Themen der Raumentwicklung diskutiert werden. In diesem Jahr sollen Fachbereiche wie Energie, Umwelt, Wohnen, Wirtschaft und insbesondere Landwirtschaft im Mittelpunkt stehen.