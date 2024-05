Ein Streckenposten ist beim Ironman Triathlon im Kraichgau von einem Radfahrer erfasst und schwer verletzt worden. Lebensgefahr besteht aber nicht.

Ein Teilnehmer des Ironman Triathlon im Kraichgau ist am Sonntag beim Radfahren mit einem 17-jährigen Streckenposten zusammengestoßen, der offenbar auf der Fahrbahn war. Der Unfall ereignete sich laut Polizei bei der Durchfahrt in Östringen (Kreis Karlsruhe). Beide Beteiligten stürzten und verletzten sich. Der Streckenposten erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Radfahrer kommt ebenfalls ins Krankenhaus

Der Radfahrer wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde laut Polizei aber nur leicht verletzt und konnte das Krankenhaus bereits am Sonntag wieder verlassen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei lief der Streckenposten auf die Rennstrecke, um einen Gegenstand zu entfernen und übersah den Radler.