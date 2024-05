In Erlenbach blühen die Mohnfelder. Das zog am Pfingstwochenende viele Menschen an, die für Instagram und Co. Fotos machen wollten. Der Landwirt hatte dadurch auch Ärger.

Bei dem guten Wetter am Pfingstwochenende waren über hundert Menschen in Erlenbach (Kreis Heilbronn) auf den Feldern. In und vor seinem Meer aus zartrosa Mohnblüten hat Landwirt Stefan Kerner schon alles erlebt, sagt er. Von leicht bekleideten Models bis hin zu Familien, die ihre Kinder farblich passend kleiden. An den Nummernschildern erkennt er, dass mancher Gast über 100 Kilometer gefahren sein muss. Zertrampelte Mohnblumen ärgern den Landwirt Doch um die besten Fotos zu bekommen, zertreten Leute auch immer wieder die Mohnpflanzen. Das findet Stefan Kerner dann respektlos, denn er habe die Pflanzen ja schließlich aufgezogen, um daraus Öl zu gewinnen. Sie müssen sich vorstellen, ich gehe bei jemanden in den Garten und zertrete Blumen, dann ist das nichts anders. Was bei uns noch hinzukommt, ist, dass wir von dem auch leben. Grundsätzlich findet er den Trend in den sozialen Medien wie Instagram gut. Daher legt er nun Schneisen an, um die Besucher etwas besser zu steuern. Auch ein Sofa aus Paletten will er noch dazu stellen. Nur wenige Mohnfelder bekannt Mohnfelder sind in Baden-Württemberg selten. Landwirt Thomas Schmälzle aus Schwaigern (Kreis Heilbronn) erklärt, warum: Die Vermarktung des Mohns sei schwer. Er selbst hatte 2023 auch ein Feld, aber es sei schwierig gewesen Abnehmer zu finden. Großkunden wie ein regionaler Bäcker lehnten ab, weil der Mohn noch nicht gequetscht und teurer war als aus dem Großhandel. Von den vielen Touristen, die er im letzten Jahr in seinem Feld hatte, vermutet er, dass die wenigsten dann auch den Mohn nach der Ernte gekauft haben. Schäden durch unvorsichtige Menschen hatte auch er. Bauernverband kennt das Problem Auch beim Landesbauernverband sind die Schäden immer wieder Gesprächsthema. Im Frühjahr sind es die zertretenen Blüten, im Laufe des Jahres dann gestohlene Kürbisse. Die meisten Landwirte gehen dann aber eher direkt auf die Menschen zu, wenn sie vor Ort sind. Eine Sprecherin des Bauernverbands erklärte, sie kenne das Phänomen auch aus der Reiterszene. Immer wieder würden Pferde in den Feldern fotografiert werden, was auch zu ärgerlichen Schäden führe. Beispielhaftes Instagram-Bild. Ob bei diesem Shooting Blumen zerstört wurden, ist nicht bekannt. Das Instagram-Bild zeigt beispielhaft ein Pferd zwischen Mohnblumen. Der Kanal hatte dafür nach eigenen Angaben eine Genehmigung eingeholt.