Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

7:33 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in Baden-Württemberg Heute ist mal wieder gut was los auf den Straßen im Land: Vorsicht auf der B29 Stuttgart Richtung Aalen, zwischen Plüderhausen und Rastplatz Lorch läuft ein Pferd! Besonders vorsichtig solltet ihr auch auf der A7 Würzburg Richtung Ulm zwischen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen fahren - dort liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Und auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord stockt der Verkehr wegen einer Baustelle auf sieben Kilometern. Die Fahrt verzögert sich um eine Viertelstunde. Wie es konkret auf eurer Strecke ausschaut, könnt ihr hier sehen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:11 Uhr Streckenausbau auf der Gäubahn verzögert sich Schlechte Nachrichten für Bahnfahrer im Kreis Freudenstadt: Die Arbeiten der Deutschen Bahn (DB) für den zweigleisigen Ausbau zwischen Horb und Neckarhausen verzögern sich erneut. Als Gründe werden Eiswetter und extreme Niederschläge in den vergangenen Wochen genannt. Zwar wird die Strecke Ende März geöffnet - allerdings zunächst eingleisig. Erst zum Fahrplanwechsel im Dezember soll dann das zweite Gleis folgen.

6:52 Uhr Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen Für die Regierungsbezirke Freiburg und Karlsruhe hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Insbesondere im Hochschwarzwald sollen demnach heute Unwetter mit orkanartigen Böen auftreten. Durch den starken Wind könnten Bäume und Gerüste umstürzen, weitere Gefahr drohe durch herabfallende Äste, Dachziegel und andere größere Gegenstände. Baden-Württemberg Deutscher Wetterdienst Unwetterwarnung für Baden-Württemberg In Teilen Baden-Württembergs kann es zu Unwettern kommen. Der Deutsche Wetterdienst informiert laufend.

6:39 Uhr Landliebe-Werke sollen geschlossen werden Die Unternehmensgruppe Theo Müller hat gestern bekanntgegeben, die Landliebe-Standorte in Heilbronn und Schefflenz (Neckar-Odenwald-Kreis) bis Sommer 2026 schrittweise stilllegen zu wollen. In der entsprechenden Mitteilung heißt es, die Standorte hätten keine wirtschaftliche Perspektive. Von den Schließungsplänen sind 400 Mitarbeiterinnen und MItarbeiter betroffen. Man wolle zeitnah mit dem Betriebsrat in Kontakt treten, um sozialverträgliche Lösungen für die Mitarbeitenden zu finden, so der Konzern. Die Bestürzung in Heilbronn und auch Schefflenz dürfte allerdings groß sein.

6:30 Uhr Wetter in BW: Viel Regen und zunehmender Wind Auch heute geht es in BW regnerisch weiter. Außerdem soll es recht windig werden, am Abend sind verbreitet sogar Sturmböen um 80 Kilometer pro Stunde möglich. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 9 Grad im Schwarzwald und 16 Grad am Kaiserstuhl - vom Winter also weiterhin keine Spur. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (44,1 MB | MP4)

6:21 Uhr Hitzige Debatte um eskalierte Proteste in Biberach Exakt eine Woche nachdem die Proteste rund um den Politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach eskaliert sind, hat das Thema gestern für eine hitzige Debatte im baden-württembergischen Landtag gesorgt. Im Mittelpunkt stand der Einsatz der Polizei und die Rolle von Innenminister Thomas Strobl (CDU), der die Vorwürfe aus den Parteien Grüne, SPD und FDP von sich wies. Trotzdem kündigte er erste Konsequenzen an. Video herunterladen (65,7 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz veröffentlicht heute seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr 2023. Das dürfte spannend werden, denn wie bereits gestern durchgesickert ist, will der Konzern weitere eigene Aktien für bis zu drei Milliarden Euro zurückkaufen. Noch 90 Minuten trennen den SC Freiburg von einem der größten Erfolge der Vereinsgeschichte: Ein Sieg heute Abend im Rückspiel der Europa League Play-Offs gegen den französischen Club RC Lens (Hinspiel: 0:0) vorausgesetzt und die Breisgauer würden ins Achtelfinale einziehen. Nach dem dramatischen Rückgang während der Corona-Pandemie erlebte die Tourismusbranche in Baden-Württemberg 2023 fast wieder ein normales Jahr. Konnten sich die Reisegebiete von dem Rückgang vollständig erholen? Die Zahlen und Statistiken für das Vorjahr werden heute vom Statistischen Landesamt und dem Landeswirtschaftsministerium vorgestellt.

6:11 Uhr Einstieg von Investoren in Fußball-Bundesliga vom Tisch Das Thema hatte über Wochen für große Emotionen unter Fußballfans gesorgt: Nun ist der geplante Einstieg von Investoren in die Fußball-Bundesliga vom Tisch. Das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga hat einstimmig beschlossen, den Prozess zu beenden. Eine erfolgreiche Fortführung der Pläne sei in Anbetracht der Entwicklungen nicht mehr möglich, so die Begründung. Teile der Fanszene hatten in den vergangenen Wochen massiv gegen den Einstieg von Investoren protestiert. Fußball DFL-Investorendeal geplatzt - VfB begrüßt Entscheidung, auch Mainz 05 äußert sich Der geplante Investoren-Deal für den deutschen Profi-Fußball ist geplatzt, die Fans haben sich mit ihren Protesten durchgesetzt. Sendung am Do. , 22.2.2024 0:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:07 Uhr Mutmaßliche Mitglieder von "Mädchenbande" wegen Gewalttaten vor Gericht Als "Mädchenbande" ist im vergangenen Sommer eine Gruppe aus mindestens 10 bis 30 gewaltbereiten Mädchen im Raum Heilbronn bekannt geworden. Sie sollen immer wieder zugeschlagen und zugetreten, ihre Taten gefilmt und damit für Schlagzeilen gesorgt haben. Gegen drei mutmaßlichen Schlägerinnen soll heute der Prozess vor dem Amtsgericht beginnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vor. Die Mädchen sollen in unterschiedlichen Zusammensetzungen andere Jugendliche - vor allem junge Frauen - angesprochen und sie beschuldigt haben, Kontakt zum Freund einer der Tatverdächtigen zu haben. Nach Polizeiangaben ein stets haltloser Vorwurf, der aber der Auslöser für Beleidigungen, Schläge und Tritte war. Insgesamt soll die Gruppe nach Polizeiangaben für mindestens 23 Körperverletzungen im Juli und August verantwortlich sein. Ein Großteil der Taten wurde mit Handys gefilmt. Das Jugendschöffengericht will hinter verschlossenen Türen tagen, weil die Mädchen so jung sind - keines ist älter als 15 Jahre. Über den Verlauf der Verhandlung soll nichts nach außen dringen. Viele andere aus der Gruppe sind oder waren unter 14 und sind damit strafunmündig.

6:03 Uhr Baden-Württemberg fehlen mehr als 250 Schulleiter Schulleiterinnen und Schulleiter sind in Baden-Württemberg offenbar weiter Mangelware. Das geht aus einer Antwort des Kultusministeriums auf eine Anfrage der SPD im Landtag hervor. Demnach fehlen an den 3.820 öffentlichen Schulen im Land 259 Rektoren, die Zahl der Bewerbungen lag bei lediglich 213. Vor allem die Situation in Grundschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sei alarmierend, sagte der stellvertretende Fraktionschef der SPD im Landtag, Stefan Fulst-Blei. Das Kultusministerium findet diese Zahlen nicht besorgniserregend. "Betrachtet man die vergangenen vier Jahre, ist im groben Mittel kein sichtbarer Anstieg der Vakanzen festzustellen." Das Ressort von Theresa Schopper (Grüne) verweist auf Bemühungen, das Berufsbild attraktiver zu machen. Dazu gehörten etwa Verbesserungen bei der Besoldung. Zudem würden die Lehrkräfte mit Fortbildungen auf ihre neue Aufgabe vorbereitet und in große Schulen durch multiprofessionelle Teams entlastet. Ferner könne die Leitung auch in Teilzeit ausgeübt werden.