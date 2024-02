In einem Sägewerk in Murg-Hänner (Kreis Waldshut) ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude steht laut Polizei in Vollbrand, rund 150 Einsatzkräfte sollen vor Ort sein.

Das Feuer soll gegen 4:45 Uhr morgens ausgebrochen sein und zu starkem Funkenflug geführt haben. Die Flammen hätten vom Betriebsgelände auf ein dortiges Wohnhaus und ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen, so die Polizei. Die Bewohner konnten die Häuser rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Zwei Feuerwehrleute erlitten bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen und werden vom Rettungsdienst versorgt, hieß es weiter. Nach SWR-Informationen ist das Feuer durch den Lichtschein der Flammen aus großer Distanz erkennbar, außerdem habe es einen starken Funkenflug gegeben. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte laut Polizei verhindert werden. Wie lange die Löscharbeiten noch dauern werden, ist aktuell nicht bekannt. Die Ortsdurchfahrt von Hänner ist gesperrt. Mehr Informationen folgen.