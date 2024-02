Im Prozess gegen zwei Polizisten nach dem Tod eines 47-Jährigen auf dem Mannheimer Marktplatz im Mai 2022 sind am Donnerstag am Landgericht die Plädoyers der Verteidigung geplant.

Der Prozess gegen die beiden 27 und 26 Jahre alten Polizisten am Landgericht Mannheim geht dem Ende entgegen. Es geht um den Tod eines Mannes auf dem Mannheimer Marktplatz im Jahr 2022. Am Donnerstag sollen die Verteidigerinnen der Polizisten plädieren und auch die Vertreter der Nebenklage zu Wort kommen. Das Urteil soll am 1. März gesprochen werden.

Kriminaltechniker sichern Spuren am Tatort in der Nähe des Mannheimer Marktplatzes in der Innenstadt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/PR-Video | René Priebe

Die beiden Polizeibeamten stehen vor Gericht, weil der 47-jährige Psychiatrie-Patient nach dem Einsatz auf dem Mannheimer Marktplatz am 2. Mai 2022 gestorben war. Der Mann befand sich damals in einem psychischen Ausnahmezustand. Der Hauptangeklagte - der 27-jährige Polizist - hatte ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und vier Faustschläge versetzt.

Staatsanwaltschaft beantragt sechs Monate auf Bewährung

Für den Hauptangeklagten hatte die Staatsanwaltschaft Anfang Februar in ihrem Plädoyer sechs Monate Haft auf Bewährung wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge und unterlassener Hilfeleistung gefordert. Sein 26-jähriger Kollege, der nur wegen unterlassener Hilfeleistung mit Todesfolge angeklagt ist, soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft freigesprochen werden.

Die Strafforderung der Staatsanwaltschaft fällt relativ milde aus, weil die Todesursache des Patienten des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim nicht sicher festzustellen sei, so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Es gelte der Grundsatz in Strafverfahren: "In dubio pro reo - Im Zweifel für den Angeklagten."

Gutachterstreit im Prozess

Der Prozess war geprägt durch einen Gutachterstreit. Die Gutachterin der Anklage hatte durch eine Obduktion festgestellt, der 47-Jährige sei in Folge der Polizeigewalt erstickt. Die Gutachter im Auftrag der Verteidigung sehen dagegen als Todesursache die Herzschwäche des 47-Jährigen.

"Initiative 2. Mai" demonstriert gegen Polizeigewalt

Der Tod des Mannes war von Anfang an von heftigen Protesten begleitet. Schon während des Einsatzes hatten viele Menschen auf dem Marktplatz das Geschehen beobachtet und zum Teil die Polizisten beschimpft. Später organisierte die "Initiative 2. Mai" Demonstrationen und Mahnwachen gegen Polizeigewalt. Sie sehen den Tod des 47-Jährigen als Teil einer Reihe von Übergriffen der Polizei.