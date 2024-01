Im Prozess gegen zwei Polizisten am Landgericht Mannheim haben am Mittwoch Gutachter gegensätzlich ausgesagt. Es geht um die Todesursache eines Mannes nach einem Polizeieinsatz.

Im Landgericht Mannheim hat sich am Mittwoch ein Gutachterstreit zugespitzt. Es geht dabei um die Todesursache des 47-Jährigen, der nach einem Polizeieinsatz auf dem Marktplatz am 2. Mai 2022 gestorben war. In dem Prozess am Landgericht sind zwei 27 und 26 Jahre alte Polizisten angeklagt.

Die Aussage der Gutachterin der Staatsanwaltschaft war eindeutig. Kathrin Yen, Leiterin der Rechtsmedizin Heidelberg, kam zu folgendem Schluss: Der Tod des 47-Jährigen im Mai 2022 sei "im Rahmen eines gewaltsamen Übergriffs" geschehen. Der 47-Jährige sei an den Folgen einer "lage- und fixationsbedingten Atembehinderung" mit darauf folgender Stoffwechselentgleisung in Kombination mit einem Ersticken durch eine Blutung in die oberen Atemwege gestorben. Der Tod sei also die Folge des polizeilichen Festhaltens gewesen. Das Herz sei zwar vorgeschädigt gewesen, aber nicht primäre Todesursache.

Gutachter der Verteidigung betonen Herzschwäche

Es entwickelte sich ein regelrechter Gutachterstreit im Landgericht. Die Gutachter der Verteidigung gehen davon aus, dass das Blut in der Nase nicht zum Ersticken führte. Sie führen die Herzschwäche des Mannes als Hauptursache an. Allerdings war von den Gutachtern nur Katrin Yen bei der Obduktion dabei. Die Gutachter der Verteidigung arbeiten also auf der Grundlage der Obduktionsergebnisse.

Der 47-jährige war psychisch krank, galt als Ecstasy-Konsument und bekam eine Reihe von Psychopharmaka, hatte zum Zeitpunkt seines Todes aber keinen Alkohol oder andere Drogen im Blut.

Anklage: Mann starb an Folgen der Schläge eines Polizisten

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Hauptangeklagten, einem 27-jährigen Polizisten, auf der Basis des Gutachtens von Yen Körperverletzung mit Todesfolge im Amt vor. Der 47-jährige Psychiatrie-Patient sei an den Folgen von vier Faustschlägen und der Fixierung am Boden bei dem Einsatz auf dem Mannheimer Marktplatz gestorben.

Der ältere der beiden angeklagten Beamten ist derzeit vom Dienst suspendiert. Sein 26-jähriger Kollege ist wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen angeklagt.

Wieder großes Publikumsinteresse im Landgericht

Der Prozess hat auch am Mittwoch wieder zu viel Publikumsinteresse geführt. Der große Gerichtssaal im Landgericht war fast vollständig gefüllt. Eine Bürgerinitiative gegen Polizeigewalt hatte gegen das Vorgehen der Beamten demonstriert.