Nach einem Polizeieinsatz am 2. Mai 2022 auf dem Mannheimer Marktplatz starb ein 47-jähriger Mann. Am Freitag beginnt der Prozess gegen zwei Polizisten vor dem Landgericht.

Zwei Polizisten im Alter von 27 und 26 Jahren müssen sich von Freitag an vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Mannheim verantworten. Es geht um den Tod eines 47-jährigen Psychiatriepatienten auf dem Mannheimer Marktplatz am 2. Mai 2022. Die Anklage gegen den 27-jährigen Oberkommissar als Hauptangeklagten lautet: Verdacht der Körperverletzung mit Todesfolge im Amt. Der zweite Polizist, ein 26-jähriger Polizeihauptmeister, muss sich wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen verantworten.

Polizeigewalt: Prozess gegen zwei Polizisten

Die Anklage der Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Oberkommissar dem 47-jährigen Psychiatrie-Patienten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und vier Mal mit der Faust gegen den Kopf geschlagen habe. Daraufhin hätten die Beamten ihn zu Boden gebracht. Weiter schreibt die Staatsanwaltschaft: "Durch die lange und ungünstige Fixierung auf dem Bauch und eine Blockierung der oberen Atemwege durch eingeatmetes Blut litt der 47-Jährige unter Sauerstoffmangel. Er verlor durch eine darauf beruhende Stoffwechselentgleisung schließlich das Bewusstsein und verstarb letztlich trotz Reanimationsmaßnahmen um 13.44 Uhr im Krankenhaus." Das Sprühen von Pfefferspray habe bei dem Mann zuvor keine Wirkung gezeigt, als er sich mit Faustschlägen gegen seine Festnahme wehrte.

Kriminaltechniker sichern Spuren am Tatort in der Nähe des Mannheimer Marktplatzes in der Innenstadt.

ZI-Patient aus Mannheim war psychisch krank

Der 47-Jährige galt als psychisch krank, er litt an paranoider Schizophrenie. Er war Patient im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim und an diesem 2. Mai selbst wegen einer Verschlechterung seines Zustands dorthin gegangen. Um kurz nach 12 Uhr verließ er das ZI.

Sein behandelnder Arzt folgte ihm, weil er fürchtete, dass sich sein Patient selbst gefährden könnte. Der 47-Jährige habe selbst bei der H4-Polizeiwache geklingelt, so informiert die Staatsanwaltschaft über das Geschehen. Der Arzt bat die Polizei dann um Hilfe. Gegen den Psychiater läuft ein gesondertes Ermittlungsverfahren. Er soll nach der Polizeiaktion einige Minuten dabei gestanden haben, ohne zu versuchen, den leblosen 47-Jährigen wieder zu beleben.

Prozess: Hätte zweiter Polizist den Tod verhindern können?

Die Anklage geht im Fall des zweiten Polizisten, eines 26-jährigen Polizeihauptkomissars, davon aus, dass er an dem Sprühen von Pfefferspray und den Schlägen nicht beteiligt war. In seinem Fall geht es um fahrlässige Tötung durch Unterlassen: Ihm wird vorgeworfen, dass er nach der Fixierung des 47-Jährigen nicht dafür gesorgt hat, den Mann in eine Seitenlage zu bringen, "wodurch dessen Tod nach der vorläufigen Einschätzung der Rechtsmedizin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hätte vermieden werden können."

Der 47-Jährige hätte dann freier atmen können.

Ermittlungen des LKA: "Pfefferspray und Schläge nicht gerechtfertigt"

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen seien weder der Einsatz des Pfeffersprays noch die insgesamt vier Schläge durch den Polizeioberkommissar nach polizeirechtlichen oder sonstigen Vorschriften gerechtfertigt gewesen.

Die Ermittlungen hatte aus Neutralitätsgründen das Landeskriminalamt geführt. Es waren ein Hinweistelefon und ein Hinweisportal eingerichtet worden. Aus 120 Videosequenzen wurde ein einstündiger, chronologischer Zusammenschnitt erstellt, der den Ablauf des Geschehens zeigt.

91 Augenzeugen aus Mannheim wurden vernommen

Von den mehreren hundert Menschen, die sich als Zeugen meldeten, würden letztlich 91 als echte Augenzeugen vernommen. Das Landeskriminalamt hat zudem rund 5.900 Beiträge auf sozialen Plattformen gesichtet.

Einige der Beiträge seien auch strafrechtlich relevant gewesen. In vielen Beiträgen war auch vermutet worden, der Getötete sei türkischer Abstammung. Das stimmt nicht, der 47-Jährige war gebürtiger Kroate.

Scharfe Kritik von "Initiative 2. Mai" gegen Polizeigewalt

In Mannheim hat sich nach dem Tod des 47-jährigen Kroaten die "Initiative 2. Mai" gebildet. Sie will den Prozess kritisch begleiten, heißt es auf der Homepage. Ermittlungen gegen Polizisten würden oft nicht konsequent geführt und Gerichte würden der Verteidigung von Polizisten "allzuleicht Glauben schenken". Die Initiative hatte bereits mehrere Mahnwachen und Demonstrationen organisiert.

Die Initiative zitiert den früheren Kriminologen der Ruhr-Uni Bochum, Thomas Feltes. Er schätzt, dass Opfer von Polizeigewalt zu 75 Prozent psychisch erkrankte Menschen seien. Zudem würden Menschen von Polizei und Justiz "kriminalisiert, misshandelt und getötet", behauptet die Initiative auf ihrer Homepage. Das betreffe besonders Menschen "die von struktureller Gewalt und Armut betroffen [sind], in migrantischen Vierteln leben, häusliche und sexualisierte Gewalt erfahren."

Die Initiative plant mehrere Mahnwachen am 12. Januar vor dem Landgericht, am 14. Januar auf dem Marktplatz mit Demonstration und Marsch zum Landgericht. Auch am 17. Januar soll vor dem Landgericht demonstriert werden.