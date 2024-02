Zwei Tage lang war der Zugverkehr zwischen Frankfurt und Mannheim eingeschränkt, weil Unbekannte auf einer Länge von 300 Metern Kabel gestohlen hatten. Mittlerweile sei der Schaden behoben, heute fahren die Züge also wieder planmäßig, hat eine Bahnsprecherin heute Morgen dem SWR bestätigt. Vorfälle wie diese gibt es immer wieder - was dahinter steckt, seht ihr in diesem Beitrag:

Bei einem Auffahrunfall auf der A81 sind in der Nacht zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Laut Polizei fuhr ein Kleintransporter auf das Heck eines Lkw-Anhängers auf. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt, der Beifahrer zunächst durch die Kollision eingeklemmt - er musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart wurde vorübergehend gesperrt, ist mittlerweile aber wieder freigegeben.

6:10 Uhr

Das wird heute wichtig

Am heutigen politischen Aschermittwoch kommen die Parteien wieder für einen verbalen Schlagabtausch zusammen. Die Grünen treffen sich in Biberach, mit dabei sind unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Die CDU trifft sich in Fellbach, wo auch Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn sprechen wird. Die SPD kommt in Ludwigsburg zusammen, die FDP in Karlsruhe und die AfD versammelt sich in Sindelfingen.

Zur Europa- und Kommunalwahl 2024 veröffentlicht das Statistische Landesamt seine Schätzung zur Zahl der Wahlberechtigten in Baden-Württemberg.

Am heutigen Valentinstag erhalten Paare in acht baden-württembergischen Schlössern freien Eintritt, wenn sie sich an der Schlosskasse küssen. Die Aktion findet nach Angaben der Staatlichen Schlösser und Gärten in den Schlössern von Heidelberg, Schwetzingen, Mannheim, Bruchsal, Rastatt, Ludwigsburg, Weikersheim und Mergentheim statt und dauert bis zum 16. Februar.